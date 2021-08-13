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【即時短評】警察跟黑道變朋友 誰把白鴿變灰鴿？

聯合報 / 本報記者林政忠
台北市長柯文哲。圖／北市府提供
台北市長柯文哲。圖／北市府提供

北市警昨天人事大地震，基層員警怨聲連連，台北市長柯文哲今天再補一刀：「待太久，警察會和黑道變朋友」。其實，警察待再久，也不會比政治人物還久，許多政客跟各方利益糾葛不清，尾大不掉、黨同伐異，問題更大條。

警界一如政界翻版，警察遇到的問題，政壇也難以迴避。許多檯面上的政治人物，往往從議員、立委，再出任縣市首長，在地方一待幾十年，必須跟企業財團、利益團體打交道，龍蛇雜處久了，難免衍生出有如角頭文化的「派系政治」。

政客久任的問題不只發生在台灣，早期日本政壇更嚴重，政治人物不僅承包營造業務，還兼營賭博、幫派等生意，政治派閥化縱橫黑白兩道；日本前首相小泉純一郎當年推出空降的「刺客戰術」，一舉顛覆傳統政治版圖，蔚為潮流。

民意如流水、網民如洪水，有別於傳統的蹲點文化，現代選民喜新厭舊，柯文哲2014年正是在這樣的氛圍下橫空出世，當年以「白袍刺客」之姿，一舉推倒藍綠高牆；7年過去了，柯文哲也成為政壇老面孔，正、負評不斷，特別是揮之不去的大巨蛋官商陰霾，當年標榜超越藍綠的白色巨塔，如今彷彿成為另一道政治灰牆，孰令致之？

警察涉及公權力執行，社會各界要求高標準，但每當社會出現重大刑案時，高層下令「限期破案」，長官對刑警利用黑道人脈一事常裝傻不知情，等到有風紀案件出現後，政治人物又批評警察交往複雜，根本是兩套標準。破案時需要警察「深耕」、建立風紀時就要員警「斷根」，難怪柯文哲一句吐槽「警察和黑道變朋友」，1秒激怒許多基層員警。

民主政治規定任期制，但許多政治人物都是一選再選，甚至落選再回鍋，選舉雖號稱「選賢與能」，最終卻常見能者比賢者多、劣幣驅逐良幣。

警察執行公務不容染黑，政治人物選民服務也不能有灰色空間。警政如此，政治更是如此。

警察 柯文哲 黑道

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