麟洋配代言卡關 時力提修法：公務員也有斜桿人生夢

2020東奧黃金男雙王齊麟、李洋「麟洋配」被企業相中代言商品，但因兩人具公務員身分，受《公務員服務法》內「不得兼職與經營商業」限制，恐難與企業合作。時代力量立委陳椒華、王婉諭和高雄市議員林于凱今舉行記者會表示， 公務員也有斜桿人生夢，呼籲政府應盡速修法，讓全體公務人員都可有機會，在合乎法令規範下，實現自己正職外的夢想，創造多樣的斜槓人生。

王婉諭指出，優秀的運動選手若能有機會，透過不同的方式或管道代言，除了可以推廣全民支持運動的風氣，也可以創造個人額外收益，絕對是值得鼓勵並樂觀其成的事，雖財政部提出解套方式，但也只能解決個案問題，絕非長久之計。

王婉諭表示，知名足球球評石明謹也因具警員身分被檢舉疑似違法兼職，而被移送懲戒法院議處，幾年前任職於台大醫院的公職醫師林氏璧，也因身為知名旅遊部落客，遭教育部依《公務人員服務法》記過一次。目前過時的法律，已無法處理新世代生活的變化與多樣需求，包含新的網路商業模式盛行，以及斜桿生涯的普遍存在。

陳椒華提出，現行的《公務員服務法》，上次修正已是2000年7月的事，法律應與時俱進，不論是《公務員服務法》第14條或其他條文，政府都應該再次重新提案修正，不應完全限制公務人員從事與職務無關的兼職，為公務人員建立一個新的制度，包含與企業合作方式、內部提出兼職申請的審核機制、允許的兼職經營時間與內容、限制與迴避不當利益和職權上圖利、防止公務職務資訊的洩漏與後續的內部管理與監核等相關規範。

陳椒華說，時代力量之前也有提出修法版本，呼籲銓敘部能於下個會期送出最新的修法版本，就制度面、實務面與管理審核各面向，重新來修調《公務員服務法》。