翁啟惠案答辯鬧雙胞風波 平反派監委：程序並未違法

監察院繼浩鼎案「一案三查」事件後，再度因中研院前院長翁啟惠案爆發激烈討論。該案目前進度在懲戒法院上訴中，監察院上個月回覆懲戒法院答辯內容，竟破天荒出現兩份看法完全相左的意見書，引發適法性質疑。替翁啟惠平反的監委蔡崇義、王幼玲、趙永清今天發出聲明表示，由於本案有新事證，理應提供懲戒法院參考，程序並未違法。

三位監委表示，全案經重新調查，發現有三點新事證，一、原起訴刑事部份，經法院無罪判決確定；二、監察院廉政委員會對翁啟惠財產申報不實之裁罰，連續二次經本院訴願委員會撤銷；三、監察院移送國稅局，認為翁啟惠逃漏贈與稅的部份，也經國稅局撤銷。

三位監委指出，監察院乃提出調查報告，指出原彈劾事由，業經改變。翁啟惠依本調查報告向懲戒法院申請再審被駁回後提起抗告，懲戒法院來函，請監院表示意見，依監察法施行細則第十一條，由於原彈劾提案監委仉桂美、包宗和、劉德勳等三位皆已離職，乃由監委王美玉一人核議，之後由監院發函。

三位監委表示，王美玉給懲戒法院之回函堅持原彈劾理由，但未包括新事證。翁啟惠再度向監察院陳情，希望本院將新事證提供給懲戒法院參考。依「監察院各常設委員會簡化作業規定」，監察院經司獄委員會召集人同意後，發函給懲戒法院提供其參考，至於如何採酌由懲戒法院決定。

三位監委指出，上述二函所依據之辦理來源不同，一是正式訴訟文件，一是提供懲戒法院參考意見，法律性質不同，皆屬監察委員獨立行使職權之範疇。