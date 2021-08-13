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答辯鬧雙胞惹議 監察院：兩函法律性質迥異

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
監察院。本報系資料照
監察院。本報系資料照

監察院繼浩鼎案「一案三查」事件後，再度因中研院前院長翁啟惠案爆發激烈討論。該案目前進度在懲戒法院上訴中，監察院上個月回覆懲戒法院答辯內容，竟破天荒出現兩份看法完全相左的意見書，引發適法性質疑。監察院今天表示，二函所依據之辦理來源不同，一件是正式訴訟文件，另一件是供懲戒法院參考之意見，法律性質亦屬迥異，均屬監察委員獨立行使職權之範疇。

兩件公文中，其中一個版本來自為翁啟惠翻案的蔡崇義等三位監委意見，另一份相反意見則來自曾參與彈劾翁啟惠的監委王美玉。連監院內部在日前司獄委員會上都砲聲隆隆，引發適法性質疑，決議由法規會研議如何從修改制度及相關法規解決。

監察院表示，今年七月下旬就翁啟惠懲戒案行文懲戒法院，首件函懲戒法院之公文，是依懲戒法院檢送翁啟惠所提再審上訴狀之來函辦理，依公務員懲戒法規定提出上訴答辯狀函復懲戒法院。

監察院指出，第二件函懲戒法院之公文，是依監察院司法及獄政委員會在3月10日第6屆第8次會議決議審查通過翁啟惠案調查報告之3位調查監委，就翁啟惠據以提出再審上訴之陳情書研提之核簽意見，經該委員會依程序陳送召集人核批後，送本院監察業務處將其意見函送懲戒法院審理參考。

監察院表示，依據憲法第77條規定公務員之懲戒，屬司法院（懲戒法院）職權，審理結果本院均予尊重。

翁啟惠 監察院 司法院

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