被指3+11決策主禍 鄭文燦：抹黑、扣帽子、很Low的行為

航空公司機組員3+11檢疫政策再掀爭議，桃園市長鄭文燦也被藍營民代批為主禍者。對此，鄭文燦今強調決策是中央制定，自己也沒參與過會議，並表示口水無助於防疫，「想要趁疫打劫是很LOW的行為」。

鄭文燦將諾富特飯店員工和華航機師染疫定調為不同事件，前者是4月29日爆發、10人（飯店員工、員工家人和外包商）確診，後者是4月20日爆發、36人（機師、家人和血清抗體陽性者）確診，2起事件共採檢1790人，採檢結果均無職場或家庭以外的社區接觸者確診，因此認定是職場群聚感染事件。

鄭文燦表示，桃園站在國門的第一線，雖然國境防疫、機組員檢疫是由中央制定、地方協助配合，機組員的防疫健康控管機制也調整多次，但他並沒有參加調整控管機制的決策；他強調自己未參與機組員檢疫的決策會議，但他相信相關決策是中央縝密思考、評估過後的決定，

藍營有民意代表稱鄭文燦是3+11的主禍之一，鄭文燦認為這種說法是移花接木的不實抹黑。他表示，防疫當前，如果停留在指責爭吵，或者將感染事件泛政治化，都無助於防疫，「紙上的口水無法取代扎實的防疫，想要趁疫打劫則是很LOW的行為」。