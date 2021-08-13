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冠軍牛肉麵風波丁怡銘不起訴 柯文哲酸：丁丁是個人才

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
政院前發言人丁怡銘因冠軍牛肉麵失言風波，遭議員告發涉違反食安法，檢察官認為罪嫌不足，給予不起訴處分。 本報系資料照
政院前發言人丁怡銘因冠軍牛肉麵失言風波，遭議員告發涉違反食安法，檢察官認為罪嫌不足，給予不起訴處分。 本報系資料照

行政院前發言人丁怡銘因冠軍牛肉麵失言風波，遭議員告發涉違反食安法，檢察官認為罪嫌不足，給予不起訴處分。對此，台北市長柯文哲指出，丁怡銘對冠軍牛肉麵沒有惡意，有惡意的是對付柯文哲，「所以丁丁是個人才」。

柯文哲說，丁怡銘的所作所為，還沒有到違反刑法被判刑的程度，他對冠軍牛肉麵沒有惡意，有惡意的是對付柯文哲 ，所以丁丁是個人才。

至於根據「財訊」報導，三級警戒期間，民進黨支持度大幅下滑，國民黨支持度也沒上升，反而是市長領軍的民眾黨，從疫情前的10%提高到15%，外界分析，是因為市長「槓中央」帶來高網路聲量，這也是2024的戰略，藉著打綠營，獲得藍營支持者喜愛。

對此，柯文哲說，做該做的事，做對的事、把事情做對，要心存善念盡力而為，不要整天想害人，不要想太多，認真做事就好 。

柯文哲 丁怡銘 行政院

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