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北市今2例 柯文哲：桃機地勤人員感染源不明

「3+11」陳時中承諾負責？柯文哲：誠懇一點好不好

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
台北市長柯文哲下午在防疫記者會中指出，昨天才知道陳時中為什麼會說3+11他負責，因為他看起來是不用負責的；柯說，現在不想再追究什麼，但至少誠懇一點好不好。 聯合報系資料照
台北市長柯文哲下午在防疫記者會中指出，昨天才知道陳時中為什麼會說3+11他負責，因為他看起來是不用負責的；柯說，現在不想再追究什麼，但至少誠懇一點好不好。 聯合報系資料照

機組員「3+11」檢疫規定被不少人視為國內防疫破口，衛福部長陳時中也曾承諾會負責。台北市長柯文哲下午在防疫記者會中指出，昨天才知道他為什麼會說他負責，因為他看起來是不用負責的；柯說，現在不想再追究什麼，但至少誠懇一點好不好。

柯文哲說，昨天他臉書說，現在不是追究3+11的時間，因為病毒已經進入社區，且有潛藏的感染源，這是事實，也已經死了8百多人，事情已經發生，老百姓更想知道下一步怎麼處理，在已經存在事實的狀態下讓社會穩定的往前走，這是地方首長最關心的題目。

柯文哲說，至於之前陳時中立法院說「3+11」他負責，「但我昨天才知道他為什麼會說他負責，因為他看起來是不用負責的，講完了。」

至於媒體問至於諾富特飯店是桃園市長鄭文燦負責？柯文哲說，事情都發生了，但機組員從檢疫14天，從7+7、5+9 到3+11，每次會議紀錄拿出來看一看？至於帛琉的旅遊泡泡，專家會議的會議紀錄，要不要拿出來給大家看一看？

柯說，犯過錯誤，不要犯第二次，要有科學基礎，如果重來一遍，機組員應該第一次就把疫苗打完， 而且是比照醫護打兩劑，很多事是事後，像他這種專家來看，怎麼留這麼多破口，他不想再追究什麼，但至少誠懇一點好不好。

柯文哲 陳時中 桃園

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