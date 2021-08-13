翁案答辯鬧雙胞 監委王美玉：一個翁啟惠 兩個監察院？

監察院繼浩鼎案「一案三查」事件後，再度因中研院前院長翁啟惠案爆發激烈討論。監察委員王美玉今天發出聲明表示，這是監察院史無前例，同時發給懲戒法院兩份意見全然衝突的公文，令人質疑難道是「一個翁啟惠，兩個監察院？」且當中有程序不正義的作為，當然不能遵從，遺憾委員會不同意撤回非提案間監委所提公文的要求。

「翁啟惠案」源自於翁啟惠未誠實申報財產、未揭露可能利益衝突等情事，遭公務員懲戒委員會申誡，為求翻案，目前該案進度在懲戒法院上訴中。但監察院上個月回覆懲戒法院答辯內容，竟破天荒出現兩份看法完全相左的意見書，其中一個版本來自為翁啟惠翻案的蔡崇義等三位監委意見，另一份相反意見則來自曾參與彈劾翁啟惠的監委王美玉。連監院內部在日前司獄委員會上都砲聲隆隆，引發適法性質疑，決議由法規會研議如何從修改制度及相關法規解決。

王美玉今天表示，司獄委員會本月11日確實討論是否追認針對翁啓惠提出第三本調查報告的三位監委，在七月底要求業務處以監察院名義發文給懲戒法院，三位委員未依規定先經委員會討論決議，就將個人意見逕送監察業務處發函給懲戒法院，這是違反調查報告提出後之處理程序，並干預翁啟惠案原提案委員行使彈劾權，形同先斬後奏，對於程序不正義不能遵從，因此自己會中提出不同意見，並要求撤回這份公文，遺憾委員會不同意。

王美玉指出，翁啟惠懲戒案在2019年由公務員懲戒委員會判決申誡一次，當事人不服提出三次再審均被駁回維持申誡的處分，最近的一次再審就是根據監察院三位委員提出的第三本調查報告向懲戒法院提出，仍然被駁回。翁啟惠再提出上訴，根據監察法及施行細則規定，應由彈劾案原提案委員，向懲戒法院提出答辯意見說明，因此三位委員是違反監察法相關規定，向懲戒法院發出另一份公文。

參與第三版調查報告的監委王幼玲今天解釋，監院過去也有將對陳情人案件完成的調查報告，再次轉交給相關行政機關的案例，也明白監院回覆懲戒法院監院的答辯內容，是屬於原提案委員權力，因此附帶提出的意見書在形式與效力上都有區隔。王幼玲說，所提意見書是調查報告內容，並非答辯狀形式，而效力上僅是一併供懲戒法院參考。