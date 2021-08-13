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民眾黨籲盡速制訂「最低工資法」 批蔡英文政見跳票

聯合報 / 記者吳亮賢／台北即時報導
民眾黨立法院黨團今舉行記者會。記者吳亮賢／攝影
民眾黨立法院黨團今舉行記者會。記者吳亮賢／攝影

往年都在8月召開的基本工資審議委員會，今年傳出因三級警戒延期至9月，勞資雙方恐就基本工資調幅上演角力戰。民眾黨立法院黨團今舉行記者會指出，蔡英文總統2016年當選前，有提出制定《最低工資法》的政見，但第一任總統任期內都沒有提出草案，政見跳票，勞動部2018年公告草案後，也停留在行政院近3年沒有進度，呼籲執政黨應盡速完成立法，明定基本工資審議標準，保障勞工權益。

民眾黨立委賴香伶指出，現行「基本工資審議委員會」每年僅開會一天，當天就需決定調整工資數額，討論過程常流於形式、亂無章法，審議過程也未完整公開，外界無法得知決議是否為全體共識，又或是行政部門強勢主導下的結果，《最低工資法》立法的重要性在於，明訂計算基準、審議委員會組成及最低工資生效的期程範圍，審議過程也應全程透明公開，避免黑箱作業與政治操控。

民眾黨立委張其祿表示，最低工資每年由勞工、資方代表和政府、學者依一定比例組成審議委員會協商，但協商過程沒有法源參考、評估數據和科學量化資訊，如同「菜市場喊價」，《最低工資法》應明確定義「工資」範圍，確保勞工不會因特殊理由被剝奪月薪，目前在國際勞工組織的186個會員國中，已有171個國家實施最低工資制度，反觀我國政府雖在1929年就著手制定，並於1936年完成立法，但一直沒有施行，1986年底更已廢止。

文化大學勞動暨人力資源系副教授暨基本工資審議委員辛炳隆表示，支持將「生活工資」概念入法，訂定工資下限，保障勞工與撫養人口的基本生活；全國產業總工會理事長江健興說，目前「基本工資審議辦法」僅是法規命令，有必要立法提升法律位階；立法院公義社會及勞動政策促進會秘書長鄭雅慧表示，最低工資審議是採取已發生的落後指標決定次年度薪資，去年受疫情影響，基本工資僅微調0.84%，但年底結算的結果是上市櫃公司全年稅後淨利達2.46兆元、年增22%，「相比之下去年的基本工資真的漲得太少了！」

基本工資 民眾黨 立法院

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