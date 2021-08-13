影／批陳時中3+11罪魁禍首 趙少康：有這樣厚臉皮的人

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨(12)日在記者會上指出，「3+11」政策非防疫破口，只是群聚事件，也並無影響到社區。對此，中廣董事長趙少康今受訪怒嗆陳時中，「如果這不是破口，那什麼是破口？陳時中要告訴我們啊！在國外這樣早就被FIRE掉了，陳時中才是桃機諾富特「3+11」破口的罪魁禍首，而且天下會有這樣子臉皮厚，這都跟我無關？那到底跟誰有關？」

趙少康表示，諾富特群聚機組員「3+11」，3天連潛伏期都沒過你就放人，這是一個很大的破口，台灣四面環海，機場守好就好了，這麼簡單的道理你都不懂嗎？都做不到嗎？接著桃園機場的破口就變成新北的獅子王，另外就台北的阿公店開始群聚，去阿公店的人占據各地，感染後再回到各自的地方，到醫院就爆發群聚，到長照機構也爆發群聚，然後市場也爆發群聚，台灣人是很寬容的啦，「陳時中在國外早就被FIRE掉了！」

趙少康說，為什麼搞成三級警戒？多少人工作受到影響，多少人失業，多少餐廳倒閉，多少工廠停工，多少人休無薪假，多少公司要分流上班，800多人確診死亡，600多人打疫苗後死亡，加起來1400多人，這些冤魂如果天上有知聽陳時中說跟他無關，跟這個桃機無關，怎麼是無關呢？「陳時中才是桃機諾富特「3+11」破口的罪魁禍首，而且天下會有這樣子臉皮厚，這都跟我無關？那到底跟誰有關？」

趙少康說，到底破口誰造成的，陳時中是總指揮要告訴我們，阿公店、部桃及長照機構，群聚一個接一個，疫情怎麼來的？陳時中要給我們一個交代，這不是你該做的事情嗎？3+11的會議紀錄也不見，再問還惱羞成怒，有這樣的事情？有這樣不需要負責的官員？你做得好的地方，我們肯定你，你做不好的地方，當然要負責嘛，這個破口是最大的問題，對台灣民眾來講是最大的傷害，現在還要花1000多億去紓困，不都因此造成的嗎？你怎麼還好意思說它不是破口呢？