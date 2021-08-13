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羅智強批鄭文燦3+11主禍 桃市府回擊：亂扣帽子

聯合報 / 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園市長鄭文燦。 圖／桃園市政府提供
桃園市長鄭文燦。 圖／桃園市政府提供

國民黨台北市議員羅智強今在臉書批評民進黨防疫政策，指3+11機組員管理政策是這一波疫情的破口，間接導致5千餘人死亡，指衛福部長陳時中、立委范雲和桃園市長鄭文燦是禍主。同黨議員應曉薇也批評陳甩鍋卸責，要求公布會議紀錄，否則就是包庇范、鄭；對此，桃園市新聞處長詹賀舜表示鄭文燦沒參與過機組員檢疫方案決策會議，指羅、應2人說法是亂扣帽子。

詹賀舜表示，關於3+11只有一個事實，就是多次機組員檢疫方案的決策會議，市長都沒有參與過。桃園市機師工會來市府陳情，主題是自主健康管理期間機組員禁止就醫的規定，也沒有討論3+11議題，事後桃園市政府更無發函給中央建議。

詹賀舜說，市長一直認為防疫高於政治，只想趁機抹黑，是很LOW的政客。羅、應2人是台北市議員，應善盡職責監督台北市政府的防疫工作，而不是沒有任何證據的情況下亂扣帽子，口水無助台灣防疫。

桃園 北市 鄭文燦 羅智強

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