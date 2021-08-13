接見AIT處長孫曉雅 賴清德：盼台美關係更上層樓

賴清德副總統今天上午接見美國在台協會台北辦事處新任處長孫曉雅。賴清德表示，近年來台北關係有長足的進步，期盼孫曉雅未來對台美關係做出更多、更具體的貢獻，讓兩國關係更上層樓。

賴清德表示，歡迎孫曉雅再次來到台灣，1992年孫曉雅初次來到台灣從事外交工作，是當時AIT最年輕的外交人員，30年後回來已是AIT處長；相信孫曉雅有許多老朋友在台灣，未來工作也會認識更多的新朋友，更重要的是，會更進一步瞭解今天的台灣與30年前有所不同，變得更加多元、活潑及有動力。

賴清德指出，這幾年來，台美關係有長足的進步，包括在「台灣關係法」基礎上，美國多次強調對台灣的「六項保證」，也通過了「台灣旅行法」、「亞洲再保證倡議法案」及「2019年台灣友邦國際保護及加強倡議法案」等，同時減少台美兩國政府官員互訪的限制，拜登政府上任之後，也捐贈了250萬劑疫苗，協助台灣度過這次疫情危機，這對未來台美關係的增進非常有幫助。

談到台美關係的提升，賴清德表示，包括成立台美「印太民主治理諮商」，在區域內共同推廣民主與人權等普世價值，也成功推動台美「全球合作暨訓練架構」（GCTF），將關注的議題與領域，擴展到全球更多區域。此外，台美兩國官員互訪的層級愈來愈高，也是雙方關係穩定進展的象徵。

賴清德也談到，面對國際越來越多的挑戰，包括氣候變遷、提供全球安全可信賴的產業鏈、這波新冠疫情及未來傳染病挑戰，以及中國對民主秩序的破壞，都需要美國結合民主陣營國家共同解決，台灣非常希望能夠成為積極、有貢獻的一員；因此很高興看到美國已經宣布要重回「聯合國氣候變化綱要公約」（UNFCCC）第26屆締約方大會（COP26），以及拜登總統宣布召開民主高峰會，邀請民主陣營國家參加，這對國際的穩定、進步、和平很有幫助。

關於兩岸議題，賴清德說，蔡英文總統對兩岸關係的政策是善意不變、承諾不變，不會走回對抗的老路，但是也不會在壓力底下屈服，並秉持「和平、對等、民主、對話」的四項原則維持兩岸互動，這是政府在處理兩岸非常重要的價值，也是台灣人民的心聲。