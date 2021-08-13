轟朱立倫選主席為選總統 卓伯源：當選換柱事件恐重演

表態參選國民黨主席的彰化縣前縣長卓伯源，今天受訪時再將矛頭指向可能對手、前主席朱立倫，質疑朱選主席是為了選總統，要求朱承諾不選2024總統大選，還提醒朱2016年以黨主席身分參選總統，最後得票多少？立委席次多少？

卓伯源也要求朱立倫，必須對2016年違背不參選總統的誓言向大眾道歉，並且保證不會再犯，否則大家可能要思考換柱事件會不會重演？未來黨內總統黨內初選過程會不會又球員兼裁判？

卓伯源說，國民黨大選能成功都是團結，會失敗都是因為分裂，而分裂有時就是因黨內初選不公平，甚至一改又改；朱立倫說國民黨需無私黨主席這點值得肯定，但這理念要貫徹，就跟大家說清楚，他也不選2024總統，就會得到更多尊敬。

卓伯源說，最無私就是自己不選，若要選就是球員兼裁判；若他當選黨主席，2024不會選總統跟立委，會專職當抬轎者、整合者與造王者。

卓伯源表示，朱立倫與角逐連任的現任主席江啟臣都有帶領黨的經驗，但經驗並不代表都是正面，否則大家一定會繼續禮讓給予肯定，他也不必出來參選。卓揶揄，朱說將做的不好，但朱選2016選總統票數怎樣？立法院席次如何？