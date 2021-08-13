陸委會質疑九二共識只剩一中原則 左正東：睜眼說瞎話

國民黨主席江啟臣周三重申國民黨的兩岸路線是「憲法九二」，陸委會副主委邱垂正表示，不論是「九二共識」或「憲法九二」主張，在北京的定義下，都只剩下他們一個中國的原則，沒有中華民國台灣生存的空間，台灣民意也沒有接受，並且質疑。民進黨也以「當中共昨日一出題目，朱立倫和江啟臣兩位國民黨高層立即以九二共識乖乖作答」的政治語言回應。

國民黨大陸事務部主任左正東回應民進黨，九二共識可以簡化為一個中國原則嗎？其實中國大陸官方的說法，近來多把一個中國原則和九二共識分開來說，對於九二共識的表述，也把當初海基會所提兩岸雙方「對於一個中國的涵義，認知各有不同」一併陳述。陸委會對此視而不見，只說九二共識在北京的定義裡，只剩他們的一個中國原則，這明擺是睜眼說瞎話。

左正東也問，民眾都不支持九二共識嗎？陸委會說民調有七成反對「一中原則和九二共識」，如果這個民調為真，那也是因為把這兩個放在一起，造成混淆的效果。最近也有民調提到支持和反對九二共識的民調都將近三成五，支持九二共識的還高一點點。

左正東進一步表示，去年國民黨委託TVBS所做的民調，民眾對於基於中華民國憲法的九二共識，支持度比不支持高20%。記得前年選舉前，民進黨到處貼標語，說九二共識就是一國兩制，但民意調查發現，受訪的民進黨支持者過半數都不相信。

左正東也問，九二共識是中共對國民黨選舉的考題嗎？看看中共官方聲明吧，至今應該還沒有對國民黨主席選舉提出任何說法。民進黨眾人居然用對岸的一篇網路文章，當作大陸的官方說法。反倒是國民黨無人提及。感覺更像是民進黨把來自大陸的一句話放大解釋，對國人進行認知作戰，企圖影響國民黨主席選舉。

左正東指出，倒是7月初，美國白宮國安會印太事務協調官坎博（Kurt Campbell）提出「美國不支持台獨」，然後，立法院長游錫堃接著說修憲有困難，蔡英文總統最近受訪時又重申維持現狀和不冒進。

左正東說，作為執政黨，民進黨至今仍念念不忘奧運正名、制憲建國，所有的官方聲明，無論外交部陸委會，都不用中華民國4個字，而是用中華民國台灣。我們國家的國號中華民國4個字真的這麼讓陸委會、外交部羞於啟齒嗎？民進黨政府到底什麼時候放棄台獨主張？到底什麼時候能夠遵守憲法效忠中華民國？這才是民進黨政府要回答台灣民眾和國際友人的考題。

左正東奉勸蔡政府，兩岸關係急遽惡化，蔡政府不願面對自身責任，也不要一再説謊。

用答錄機式的老調重彈，搭配以假亂真的錯誤資訊，濫用「認知作戰」，最後結果是人民對政府的信任喪失殆盡。