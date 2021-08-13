國民黨台灣省黨部檔案限期收歸國有 促轉會：於法有據

促轉會審定國民黨「台灣省黨部」文件為政治檔案並限期收歸國有，國民黨批評是政治鬥爭、打壓在野黨。促轉會今表示，審定於法有據，認為國民黨「台灣省黨部」共3177筆檔案，內容涉及二二八事件或叛亂案件、國民黨對日產的接收、接管、國民黨對政府機關的人事控制、取得政府資源或特殊權利、占用公有不動產等，與政治檔案定義相符。

促轉會指出，「台灣省黨部」檔案並非純然的政黨內部文件，當中涉及威權統治時期黨國不分，政黨代行國家公權力、政黨不當利用國家資源的證據，例如檔案中揭露過往縣市政府重要職員的任用，包括主任秘書、民政局長及教育局長等，不僅要以黨員為優先，縣市長任命時還必須先經過國民黨縣市黨部和省黨部審核。

此外，檔案中也揭露政黨介入政府人事安排、政黨借調政府單位或公營事業人員、黨職併公職等黨國不分的狀況。另外更多的是政黨組織，例如民眾服務社如何以無償借用、占用公有建物或土地等方式，先取得公有房屋或土地的使用權，多年後再透過贈與、承租，或依使用事實取得承購的優先權，也有以圍標方式甚至低價取得公有土地的情形。

促轉會認為，這批檔案並不僅是國民黨內部文書，更有著攸關威權統治時期黨國體制實際運作的重要資訊，自有審定為政治檔案，移歸檔案局供全民使用的重要公益。

促轉會強調，「台灣省黨部」檔案依照政治大學所建置的目錄，共計有三萬餘筆，促轉會在審定過程中，諮詢相關領域專家學者的意見，就符合政治檔案時間範圍與定義之檔案加以審選，審定其中3177筆。此批被審定的檔案，政大更早已完成數位化，國民黨「尚未數位化」等語並非屬實。

至於國民黨所稱促轉會建議「由政大全面開放予各界使用」，是促轉會於去年11月間經與政大協調後，取得已完成數位化作業的電子檔並開始進行審定，考量政大已完成大部分檔案的數位化作業，且審定尚須作業時間，促轉會基於促進檔案開放的立場，行文提醒國民黨在本會審定作業期間，仍得授權政大將電子檔全面開放予各界使用。

促轉會再次強調，依國民黨與政大所簽訂的協議，國民黨檔案的分類（就檔案內容區分一般與限制閱覽）、申請者身份（政大教職員有所優待）、使用方式（可否抄錄複製）與准駁，都操之於國民黨與政大之手。促轉會於日前審定為政治檔案者，於移歸至檔案局後將對全民公開，促轉會除提醒國民黨應依法移歸，亦呼籲國民黨與政大就其餘未被審定為政治檔案的部分，真正對全民開放。