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民團質疑數位身分證提升監控能力 籲保留非晶片身分證

聯合報 / 記者徐偉真／台北即時報導
國際特赦組織台灣分會今天發布新式身分證研究報告，認為政府應成立隱私保護專責機構、制訂完善的法規等必要的人權保障措施。記者徐偉真／攝影
國際特赦組織台灣分會今天發布新式身分證研究報告，認為政府應成立隱私保護專責機構、制訂完善的法規等必要的人權保障措施。記者徐偉真／攝影

政府先前決定暫緩發行數位身分證，將立專法並取得社會共識後再發行。國際特赦組織台灣分會今天發布新式身分證研究報告，認為政府應成立隱私保護專責機構、制訂完善的法規等必要的人權保障措施。民進黨立委范雲表示，政府要加快腳步落實數位發展部，完成數位人權的保障。

國際特赦組織台灣分會秘書長邱伊翎說，研究發現，不論是數位身分證可能會導致個人資料更加數位及集中化、數位身分證應用時所產生的數位足跡等，都會提升國家系統性監控和追蹤個人的能力，並對隱私權造成不符比例原則的干涉，因此從國際人權法的角度來看，政府應成立隱私保護專責機構、制訂完善的法規，她也呼籲政府保留非晶片身分證作為身分識別的選項之一。

范雲說，目前台灣在個資保護和數位人權上是不足的，政府相關單位正在努力，讓台灣的相關法制能完備，歐盟2018年起實施GDPR，我國的資通安全法和個資法比起來很不足，政府應盡速設立獨立的個資專責機構，政府推行的數位發展部也要努力，在資訊保障上加快腳步，完成數位人權保障。

時代力量立委邱顯智說，政府要推數位身分證，但人權的風險、配套等都沒有完備，這是很危險的事情，數位身分證除了有疑慮，在台灣這樣特殊的國際情況下，又有國安危機，特別是每位生活在台灣的國民都有一張，這就是問題，對台灣長期不安好心的北京一旦掌握這些資訊，每個人的動態都被了解很清楚，因此無論從人權還是國安都令人擔憂，政府應該在有完善措施的情況下才推行數位身分證，才是負責任的作法。

台灣人權促進會數位專員周冠汝說，國際特赦組織的報告提供政府一個可靠的建議，先進行個資保護衝擊評估，釐清數位身分證制度在台灣的風險，並強調這項建議和行政院承諾的法制完備並不衝突，可以協助政策制訂者衡量短期的便利和長遠的隱私保障間的輕重，確保未來使用的技術和制度設計，能夠保障國民的資訊自主權。

數位身分證 人權 國際特赦組織

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