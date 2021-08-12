民進黨最快下周成立「全代會工作小組」 討論2022年縣市長提名條例

民進黨秘書長林錫耀今天邀集黨內各派系討論今年全代會舉行事宜。據轉述，會中共識是最快下周成立全代會工作小組，盤點需要討論的議題，包括2022年提名條例等事項，包括2022年直轄市長暨縣市長提名特別條例內容。

據轉述，林錫耀會中建議，待全代會之後再成立類似選對會的組織，專責討論提名條例，因為疫情期間，不希望讓民眾覺得民進黨都在選舉，且屆時名稱也不傾向叫選對會，希望一併改稱「工作小組」；但也有與會派系代表指出，還是希望先成立選對會來討論相關議題，名稱為何都好，並無意見。

談及全代會召開時間，據轉述，林錫耀指出，盼在全代會之前，疫苗覆蓋率能達到五成到六成水準，如此舉辦大型集會的防疫壓力才不會那麼大，目前評估有可能會延後到10月甚至11月再召開。

至於提名特別條例議題討論部分，據轉述，林錫耀提出是否以2018年的特別條例為討論基礎，該版本分成執政縣市任期未屆滿、執政兩屆屆滿、與非執政縣市不同狀況處理；也有與會派系代表認為，這部分應該由選對會進行討論，因此當務之急就是先進快成立選對會。

與會的民進黨立委王定宇會後受訪表示，2022年提名規則是否要有「現任者優先」條款，有鑒於民進黨過去處理縣市首長都有現任者優先的決定，因此若現任者沒有什麼大差錯，還是秉持過去的傳統，現任者優先是可以討論的方向。