朱立倫承諾取消黨代表募款責任額 台南議員轟不負責任

朱立倫將回鍋參選下屆國民黨主席，指上任後會將黨代表1萬元募款責任額改為樂捐，減輕基層壓力，不過，國民黨台南市議員蔡育輝今天抨擊朱立倫的說法不負責任，「選前騙票，選後跳票，對不起國民黨的栽培」，若取消責任額，不會有人願意樂捐，之後黨的開支要由誰負責？他反對取消。

蔡育輝曾以全國最高票當選國民黨黨代表，目前擔任台南市議會國民黨團副書記長，為當年黨代表。他說，前年他代表黨參選立委，繳交50萬元保證金，至今市黨部尚未還清，後來黨部告訴他保證金從每年的責任額扣除，市議員額度為10萬元。

蔡育輝說，由此可見黨財務困難，如果取消責任額，絕對沒有人會樂捐，之後黨的開支誰要負責？大家如果愛護國民黨就要共赴黨難，不要趁選舉討好黨代表，尤其現在很多黨公職人員已經不繳責任額， 若再取消，國民黨要如何生存？黨必須建立制度才能長遠，「沒有資源就無法打仗、選舉」。