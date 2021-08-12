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縣市長施政撐黨譽 侯友宜、盧秀燕二人聲量高

台灣醒報 / 記者劉東皋╱台北報導
新北市長侯友宜。記者江婉儀／攝影
新北市長侯友宜。記者江婉儀／攝影

國民黨主席競爭看似強烈，但單靠主席一人很難拯救低落的黨譽。朱立倫宣布回鍋參選下屆國民黨主席時，點名國民黨未來具有參選總統資格者，只有侯友宜盧秀燕施政滿意度也受肯定，兩人此時都具有撐持國民黨的作用。可見能否拉高國民黨支持度，靠的應是各縣市長施政與立委表現。

最近出爐的遠見雜誌縣市長施政滿意度調查，六都中，新北市長侯友宜為藍營中唯一5顆星市長；台中市長盧秀燕雖是4顆星，卻是進步最多、也是台中三任市長中分數最高者，此外，她也贏過台北市長柯文哲，與高雄市長陳其邁的3.5顆星。

藍營縣長前段班

曾經有段時間，同一份雜誌所做滿意度調查，常是綠營縣市長的施政滿意度居前段班，藍營則多居後段班。這次的調查，花蓮徐榛蔚與連江劉增應有5顆星、南投林明溱、嘉義市黃敏惠、宜蘭林姿妙、台東饒慶鈴都有4.5顆星，其餘分居4顆與3.5顆星；藍營縣市長比過去的縣市長施政表現多佳。

縣市民對自己縣市長的滿意度，應是自己與自己比，才能看出市民對自己市長滿意度之增減。相互間的比較，很難就此論定那個縣市長比別個好。如台中自縣市合併以來，胡志強、林佳龍兩位前市長的滿意度一直不太高，最後也敗選下台，但不能就此論定，胡、林二人的施政表現就比其他縣市長差。

政黨滿意度與施政相關

大體而言，如今對各政黨滿意度，民眾打的是施政整體分數。陳水扁執政後期每下愈況，馬英九上台後也遭受嚴格檢驗，蔡英文第一任時，因用人、東廠事件與施政能力的不成熟，都曾造成民進黨的支持度下滑，也都連帶輸掉大選或縣市長、立委選舉。

國民黨大選連兩次輸給蔡英文後，能夠撐持支持度的就是看各縣市長及立委的施政與問政表現。如果縣市長陸續發生的南投李朝卿事件或林益世事件，國民黨的支持度不可能高。也因此，當朱立倫說他當選黨主席後會讓國民黨支持度高於民進黨，這句話欠缺實質的基礎。

盧侯二人不口水

如今，身居直轄市長的侯友宜與盧秀燕，算是國民黨內兩顆較閃亮的政治明星。兩人都具有沉穩內歛、積極任事的個性，也都不好無謂的政治口水之爭，與中央保持良好之競合關係；此外，兩人一剛一柔親民的外在形象，對早年國民黨的宮廷陳腐氣，起了去腐增肌作用。

未來不論誰當選黨主席，整合各縣市及立委施政表現，團結朱立倫、侯友宜、盧秀燕等人的力量，發揮集體領導功能，國民黨的支持度，或許還有救。

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國民黨 侯友宜 盧秀燕

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