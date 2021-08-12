侯友宜二連霸5星市長 籲各縣市接下來團結拚經濟

《遠見》雜誌今日舉辦「5星縣市長贈獎典禮」，其中新北市長侯友宜二連霸5星市長，滿意度達81.5%，為全國第一。侯友宜表示，這段時間感謝市民，每項評比無論正面或負面都是一種鼓勵、禮物，面對疫情的嚴峻挑戰，大家必須團結，齊心齊力守護民眾，接下來更除續戰防疫外，更要共同振興經濟，讓國家更好。

《遠見》雜誌日前公布2021縣市長滿意度調查結果，共有五位地方首長被評為5星，並在今日舉辦「5星縣市長贈獎典禮」，其中侯友宜為二連霸，滿意度達81.5%，更擠下去年的榜首連江縣長劉增應，成為全國第一，不過滿意度與去年相比仍少了5.6%。

侯友宜表示，這段時間最感謝市民，同時要謝謝遠見雜誌，有這些評比項目檢視新北市政，讓他在對的方向勇敢前行；他也相信，評比中對各縣市有不夠滿意的地方，並非表示貶抑，而是一種鼓勵、一個非常珍貴的禮物，所以未來不但要謙虛，更要給自己更多改變的機會。

侯友宜指出，這兩年也跟以往很不一樣，因為台灣面對疫情的嚴峻挑戰，他還是一句話，就是大家要同心協力、心連心去面對挑戰，這樣的心態要永不改變，因此期望各縣市長大家與中央一起全力守護民眾，對的方向就勇往直前，不好的地方就互相改正與包容。

侯友宜認為，目前疫情有獲得控制，但接下來還要攜手面對經濟復甦及轉型，希望未來有機會也鼓勵市民偽出國到馬祖走走、到國境之南屏東旅遊，或是到好山好水的花蓮放鬆，而外縣市民眾來到新北時，也別忘了到桃園等共同生活圈縣市旅遊。

《遠見》雜誌總編輯李建興說明，縣市首長真的是很重要的職位，像過去就有五位行政院長都來自縣市首長，所以讓他們更用心在做這樣的調查，不過今年因為疫情關係，調查比往年更有特色，加入防疫策略等元素，且公布時間避開疫情高峰期，希望避免影響個縣市防疫工作。

李建興指出，各縣市首長施政滿意度名次沒有太大變化，不過這一年疫情洗禮下，民眾的標準也更嚴苛，平均每位縣市長的滿意度都下滑2.8%，共有15位縣市長滿意度下跌，但調查初衷還是希望鼓勵首長們，而非貶抑。