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頻批柯文哲志在選北市？林右昌避答：看到問題不吐不快

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
頻批柯文哲志在選台北市長？林右昌：看到問題不吐不快。圖／基隆市政府提供
頻批柯文哲志在選台北市長？林右昌：看到問題不吐不快。圖／基隆市政府提供

基隆市長林右昌今天上午上《新聞不芹菜》 EP13節目，主持人黃光芹訪問林右昌防疫秘辛，黃詢問林右昌多次批評柯文哲，是否「志在參選台北市長？」林右昌回應，大家做政治上的解讀無可厚非，但他是不吐不快，明明看到問題，不說出來太鄉愿，但他對是否選台北市則沒有正面回答。

黃光芹詢問林右昌基隆防疫表現出色的原因及作法，以及很多防疫牽涉到雙北的互動，林右昌扮演開第一槍的角色。林右昌說明防疫如何嚴格執行，甚至兩罩一套成為全國防疫指引。

林右昌說，雙北是疫情重災區，但病毒不會分台北市、新北市、桃園市、基隆市，防疫策略也沒有地區之分。

林右昌表示，防疫作為他很急，因為病毒傳播速度很快，動作要快，這就是為何他要第一時間關閉那麼多場所的原因，該做就做，該說就說，他沒有故意要和中央不一致，因為縣市首長本來就應該自己對地方有判斷，「什麼事情都要聽中央，有時來不及反應」。

林右昌說，北北基為何要共同考量，因從經驗和公衛的角度，雙北有疫情一定擴到基隆來。基隆防疫作為有一個關鍵很重要，就是民眾的配合，市場很難管，基隆動員市政府所有人力，讓攤商、民眾每天都看到公務員在現場。

林右昌指出，雙北市有全台最豐沛資源，台北市更多，因此在第一時間動作要快，源頭是關鍵，台北好全台灣才會好。以長者第二劑而言，中央有中央的想法，沒有錯，但後來他建議中央宙雙軌制，中央也接受了。

黃光芹說，林右昌多次批柯文哲防疫作為，如果涉及到柯文哲市長，常會被媒體解讀「志在參選台北市長？」就像柯P常說，他要選總統不用宣布，不選才是新聞，黃光芹問林右昌，台北市長這一疫也不用宣布？就是這個方向？

林右昌說，大家很關心，做政治上的解讀無可厚非，有時是不吐不快，明明看到問題，不說出來太鄉愿，很多方面，台北是全台灣的縮影，台北市任何決策影響到全國，台北的事情是全台灣的事情，做的不夠徹底影響到每個縣市，要管好。

黃光芹問林右昌和台北市的關連性越來越強，未來是否參選台北市長，黃珊珊、蔣萬安未來是對手？林右昌說，台北市長有個人的風格，他不好意思批評，身為在野黨的市長批評中央的政策，創造政治的聲量，如果今天他是柯文哲，無可厚非，但應該要多就事論事。但他認為，因為柯有醫生背景，台北的疫情，理論上可以更好。

頻批柯文哲志在選台北市長？林右昌：看到問題不吐不快。圖／基隆市政府提供
頻批柯文哲志在選台北市長？林右昌：看到問題不吐不快。圖／基隆市政府提供

林右昌 基隆

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