影／罷昶一階達標！鍾小平：他未幫萬華申辯 羞恥至極

罷免立委林昶佐，完成一階連署的鍾小平與鄭大平等人，今天前往中選會領取二階連署書。罷昶行動來勢洶洶卻鬧雙包，對於搶在「清林散昶」之前一階連署達標，鍾小平表示，他們屬於藍軍，採「陸軍」動員、實力堅強，預定在3周內完成3.5萬份連署，期盼黃色、白色和淺綠的力量一起支持。

鍾小平說，民調顯示，林昶佐一定會去職。他也痛批，當衛福部次長石崇良指疫情破口主要從萬華散播開來，引發爭論，林昶佐身為萬華唯一的立委，卻沒有幫萬華申辯， 他認為這是萬華史上最大的羞恥。而台北環南市場自治會長林勝東之所以會爆嗆林昶佐，是因為7月2日環南市場記者會那天，林勝東跟攤商代表等了半個小時，林昶佐與他們相隔20公尺，不去打招呼，卻去幫陳時中開車門，這等於是立法權被閹割了。「點頭哈腰當政治看門狗」，還拍馬屁幫陳時中批柯文哲，「萬華這樣一個地靈人傑的地方，怎麼會出這樣一個傢伙、這樣一個政治人物？真是羞恥到極點。我要是他，我就引咎辭職了。」