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蔡英文接見澳洲駐台代表露珍怡 盼台澳開啟ECA談判

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導
蔡英文總統（右）今天上午接見澳洲新任駐台代表露珍怡（Jenny Bloomfield）。圖／總統府提供
蔡英文總統（右）今天上午接見澳洲新任駐台代表露珍怡（Jenny Bloomfield）。圖／總統府提供

蔡英文總統今天上午接見澳洲新任駐台代表露珍怡（Jenny Bloomfield），她表示，台灣與澳洲是理念相近的國家，共同維護印太區域安全、促進穩定繁榮，也是可信賴的經貿夥伴，她期待台澳能夠一起強化區域供應鏈的韌性，推動兼顧永續平衡的經濟復甦模式，也期盼雙方能夠儘早開啟經濟合作協定（ECA）談判，開啟台灣與澳洲新的合作發展。

蔡總統致詞時首先歡迎訪賓前來總統府，並表示，露珍怡今年2月上任後就相當活躍，積極拓展台澳全面性關係、促進民間交流。

蔡總統提到，澳洲辦事處的臉書活潑有趣，常常分享當地文化藝術、節日慶典，更在奧運期間替台灣跟澳洲的選手加油打氣，共同慶祝雙方競賽奪牌的成果，不僅獲得台灣民眾迴響，也展現出台澳之間深厚的友誼。藉此機會，她也恭喜澳洲布里斯本正式成為2032年奧運的主辦城市，這將是澳洲第三次舉辦奧運會。

蔡總統表示，台灣與澳洲是理念相近的國家，彼此共享普世價值。她感謝澳洲政府近幾年來積極支持台灣的國際參與，公開表示對台海和平穩定的重視。

蔡總統指出，近年有越來越多民主國家，致力於維護印太區域的和平穩定，澳洲也在「四方安全對話」峰會扮演積極的角色。台灣願意持續與澳洲等理念相近國家，共同維護印太區域安全、促進穩定繁榮，她也期盼未來澳洲能夠繼續在國際上給台灣更多的支持。

談及近年台澳關係在各個領域的進展，蔡總統指出，雙方在包括教育交流、科技資安及經貿投資，都有顯著的成果，例如台澳雙邊貿易額在過去5年，以每年10%幅度持續穩定成長。

蔡總統也談到，現在如何打造以共同價值為基礎的穩定供應鏈、建立具有韌性的防疫體系，都是各國政府正在努力的目標。台灣與澳洲是可信賴的經貿夥伴，她期待能一起強化區域供應鏈的韌性，推動兼顧永續平衡的經濟復甦模式，也期盼雙方能夠儘早開啟經濟合作協定（ECA）的談判，開啟台灣與澳洲新的合作發展。

最後，蔡總統說，今年是澳洲辦事處在台灣40周年，訪賓都是推動台澳雙邊關係及民間交流的關鍵人物，她再次感謝付出。展望未來，期待在共同經營的良好、穩定基礎上，台澳關係能夠更緊密、更深化。

澳洲 奧運

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