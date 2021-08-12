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隔離調查涉案收容人最久逾百日 監院糾正嘉義監獄

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
隔離調查涉案收容人最久逾百日，監院糾正嘉義監獄。本報系資料照
隔離調查涉案收容人最久逾百日，監院糾正嘉義監獄。本報系資料照

監察委員王美玉、蘇麗瓊、范巽綠今天表示，嘉義監獄政風單位為查弊，將涉案收容人長期隔離調查，最久逾100天，且服務員違規比率偏高違失重大，監察院司法及獄政委員會昨天已通過提案，糾正嘉義監獄。

查案監委指出，根據矯正署統計，近3年內矯正機關將涉案收容人長期隔離監禁調查共有115人，嘉義監獄達39人，遠超過台中監獄11人、高雄監獄9人、宜蘭監獄9 人及花蓮監獄6人；其中隔離超過20天的嚴重情形，均為嘉義監獄相關受刑人，最長達102天，最少也有45天，要求議處相關失職人員。

查案監委指出，矯正機關進行政風查弊，本應儘速完成調查程序，但嘉義監獄長年在沒有法律依據下，將涉及違規的受刑人長期隔離監禁調查，形同再一次監禁，有悖於「公民與政治權利國際公約」及「禁止酷刑及其他殘忍不人道或有辱人格之待遇或處罰公約」等，影響受刑人權益甚鉅。

查案監委另指出，嘉義監獄政風查弊時，無論涉案受刑人或僅為證人者都一律隔離，矯正機關對收容人進行政風查弊調查程序應力求一致，更應給予被調查人程序上的基本保障。

監獄 嘉義 受刑人

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