聽新聞
test
0:00 / 0:00
隔離調查涉案收容人最久逾百日 監院糾正嘉義監獄
監察委員王美玉、蘇麗瓊、范巽綠今天表示，嘉義監獄政風單位為查弊，將涉案收容人長期隔離調查，最久逾100天，且服務員違規比率偏高違失重大，監察院司法及獄政委員會昨天已通過提案，糾正嘉義監獄。
查案監委指出，根據矯正署統計，近3年內矯正機關將涉案收容人長期隔離監禁調查共有115人，嘉義監獄達39人，遠超過台中監獄11人、高雄監獄9人、宜蘭監獄9 人及花蓮監獄6人；其中隔離超過20天的嚴重情形，均為嘉義監獄相關受刑人，最長達102天，最少也有45天，要求議處相關失職人員。
查案監委指出，矯正機關進行政風查弊，本應儘速完成調查程序，但嘉義監獄長年在沒有法律依據下，將涉及違規的受刑人長期隔離監禁調查，形同再一次監禁，有悖於「公民與政治權利國際公約」及「禁止酷刑及其他殘忍不人道或有辱人格之待遇或處罰公約」等，影響受刑人權益甚鉅。
查案監委另指出，嘉義監獄政風查弊時，無論涉案受刑人或僅為證人者都一律隔離，矯正機關對收容人進行政風查弊調查程序應力求一致，更應給予被調查人程序上的基本保障。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言