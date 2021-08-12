不續戰2022、直攻2024? 侯友宜：會把當前工作做好

外界認為新北市長侯友宜及桃園市長鄭文燦都是2024的熱門人選，接下來的動向也備受關注。侯友宜表示，謝謝大家鼓勵，他會努力把當前工作做好，包含防疫及經濟；鄭文燦也說，現在就是心無旁騖、專心市政。

《遠見》雜誌日前公布2021縣市長滿意度調查結果，並在今日舉辦「5星縣市長贈獎典禮」，其中侯友宜為二連霸，滿意度達81.5%，擠下去年的榜首連江縣長劉增應，成為全台第一；鄭文燦則四連霸，滿意度79.6%，兩人為六都中唯二5星縣長，也讓外界關注兩人2024的下一步動向，尤其好奇侯友宜是否挑戰明年2022。

侯友宜強調，他的下一步是把疫情顧好，讓市民回到正常安全新生活，這是當前一定要做好的，還是謝謝大家鼓勵，他會努力把現在的工作做好；鄭文燦也說，現在就是心無旁騖、專心市政、努力做事。

侯友宜強調，他要謝謝新北市民給他的滿滿支持及鼓勵，現在最重要的就是做好防疫，更重要的是讓民眾度過經濟困頓的窘境，尤其全台灣很多縣市都是共同生活圈，彼此更該攜手合作、共同面對。

鄭文燦表示，現在要面對的是防疫最後階段如何收斂，包含繼續維護台灣的安全，還有如何在紓困階段創造就業及經濟，且推出讓人民有感的政策，台灣共同的挑戰很多，大家的合作大於一切，要一起面對及克服困難。