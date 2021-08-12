卓伯源：朱立倫說自己不是最強 但他最想選總統
表態參選國民黨主席的彰化縣前縣長卓伯源今天赴國民黨領表，預計17日登記參選。他受訪點名也要參選的前主席朱立倫，雖然說2024大選不包括自己，自己不代表最強選總統的人，但「最想選總統的人就是朱立倫」，因為很重要，所以他要強調三次，呼籲朱立倫講清楚、說明白。
卓伯源表示，雖然朱立倫對2024大選提了新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕和高雄市前市長韓國瑜，不包括自己，並稱自己不代表最強，但朱立倫確實最想選總統，「朱立倫最想選總統，朱立倫最想選總統，朱立倫最想選總統」。
卓伯源表示，國民黨在過去曾經有過失敗的經驗，因為球員兼裁判發生悲劇，所以他建議朱立倫「前主席」，既然已經選過了2016，也選過2020的初選，相信他一定有雄心壯志，那就專心準備2024的總統，「我祝福朱前主席」。
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