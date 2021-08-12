重建兩岸關係、恢復交流 江啟臣：馬英九是最好人選

國民黨主席江啟臣提新版兩岸論述，確立「憲法九二」路線，被認為國民黨重回馬英九路線。江啟臣說，馬前總統路線走的是國民黨路線，就是九二共識、一中各表，未來重建兩岸關係、恢復交流，建立互信的工作，馬前總統是最好的人選。

江啟臣說，九二共識、一中各表這路線現在還在黨綱裡面，並沒有改變，但是因為2019選舉過程裡面，對手的扭曲、民眾的誤解，他下鄉溝通上百場，跟基層黨員、黨代表針對黨務改革、兩岸論述改革都做面對面溝通。

江啟臣指出，要基於中華民國憲法的九二共識，延續兩岸互動，而兩岸事務不只九二共識，也要增加交流重建互信，尤其是以民為本的兩岸關係。他擔任主席期間，也會找馬前總統、前任主席洪秀柱等，就兩岸關係交換意見。

江啟臣表示，他與馬前總統提過，兩岸敵意螺旋不斷升高，國民黨未來有責任去扮演重建兩岸關係，以馬前總統的輩份在兩岸關係的主張、經驗，以及擔任過陸委會主委、總統、馬習會的經驗跟基礎，未來很期待馬前總統扮演更多角色。

另外新北前市長朱立倫表示，兩岸不需創造新名詞。江啟臣今指出，這是去年9月6日全代會通過的，當時媒體也有很多報導，「可能市長忘記了」，且這是原汁原味的九二共識，並不是新的名詞。

江啟臣指出，昨天前總統馬英九也提到，不管是九二共識說法，外界的憲法九二說法，其實意思是一樣的，要讓九二共識回歸到最原本的求同存異的精神與意義。