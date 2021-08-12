挺江啟臣今同台？ 王金平：沒表態支持誰

國民黨中央黨部宗教委員會今發起為新冠肺炎、太魯閣事件祈福大會，立法院前院長王金平、國民黨主席江啟臣同台現身。江啟臣說，競選連任一定會尋求王金平的支持。王金平則說，參選人都有找過他，他都給予祝福，並沒有表態支持誰。

江啟臣指出，今天是單純祈福活動，他與王金平平常都有互動，過去黨務工作他也不時會跑去請教，當然在主席連任競選上，他一定會尋求王的支持。至於是否獲得支持，則要問王金平。

王金平表示，每名要參選的都來看過他，他都有說要有好的理念，讓黨員認同，大家就會自動去支持，他認為自己現在等於離開黨務，也離開政界，因此他祝福所有參選的人而已。

王金平也說，包含新北前市長朱立倫、彰化前縣長卓伯源都來看過他，他都期勉將來能夠好好為黨奉獻、重振黨魂讓黨的組織更堅強，更壯大。讓國民黨有重新獲得執政機會

至於朱立倫近期頻頻與地方人士見面，是否造成江啟臣壓力。江指出，不會，他跟黨內的前輩及地方人士也幾乎每天在見面，黨內民主程序或黨內選舉彼此會有競爭，但不是戰爭。

江啟臣說，不要說攻擊或是反擊擊來看待黨內民主選舉，他就是平常心看待參選的事物，黨務工作還是現在最重要優先的事情。