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莫德納延遲出貨南韓赴美抗議 孫大千：民進黨該學學

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
前立委孫大千呼籲民進黨政府學學韓國。圖／取自孫大千臉書
前立委孫大千呼籲民進黨政府學學韓國。圖／取自孫大千臉書

美國莫德納疫苗延遲出貨讓南韓不滿，將派出代表團赴美國莫德納總部抗議。前立委孫大千在臉書表示，民進黨真的應該好好學一學南韓政府。明明是自己付錢採購疫苗，為什麼製造廠商可以一再延遲到貨？民進黨是打算讓台灣當「佛系冤大頭」嗎？

孫大千表示，台灣自行採購的上千萬劑的AZ疫苗和505萬劑的莫德納疫苗，到貨率都沒有超過兩成五。面對生產製造廠商一再拖延交貨，造成國內的疫苗短缺，民進黨政府為什麼可以裝聾作啞，一聲不吭。

孫大千說，以這樣的到貨率計算，政府就算明年下單2000萬劑的莫德納次世代疫苗，最終到貨恐怕也不到500萬劑，指揮官陳時中為什麼會認為沒有必要擴大採購BNT呢？當全世界各國都增加注射加強針的時候，台灣的第三劑在哪裡？

孫大千說，南韓政府有這個膽識和魄力組成代表團親自到莫德納總部抗議溝通，民進黨政府難道不應該見賢思齊，派兩個代表團分別到AZ和莫德納總公司表達台灣的嚴正立場嗎？被民進黨政府捧上天的「戰貓」駐美代表蕭美琴代表，至少也應該親自去莫德納總公司催貨吧？

孫大千表示，民進黨政府越是毫無作為，國際疫苗荒必然持續越久，高端疫苗的市場和商機自然就越大，而台灣人民只能被迫施打高端疫苗。倘若高端疫苗真的如同衛福部所說的這麼好，又何必要害怕和其他的國際疫苗一起競爭，讓台灣人民自行選擇。

高端疫苗 民進黨 孫大千

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