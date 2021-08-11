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取消黨代表募款責任額 中常委嗆朱立倫：不是他說了算

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
國民黨前主席朱立倫。本報資料照片
國民黨前主席朱立倫。本報資料照片

因應疫情，國民黨中常委今天在中常會提案，建請黨中央暫緩實施黨代表職務募款責任額。國民黨前主席朱立倫附和說，上任後會將黨代表責任職務捐將改成「樂捐」；中常委沈慶光今在中常會不滿說，「那是常會決定，不是他說了算！」最後此案因未達共識，沒有在中常會通過。

國民黨文傳會主委王育敏會後轉述表示，此案經討論後並未達成共識，因此沒有通過。王育敏強調，責任額制度由去年全代會正式通過，也是去年改革委員會中討論的結果，依照法制面應要維持全代會的決議。

中常委沈智慧說，主席有辦法可以募款，當然可以主張黨代表不用繳錢。不過沈慶光反駁，朱立倫直接說廢除黨代表募款責任額，不應該，「那是常會決定，不是他說了算！」；中常委謝坤宏則說， 如果他（指朱立倫）登記的話，連中常委責任額都免了，「中山先生有來找我，要我救中國國民黨」。

黨務人士表示，黨代表的責任額是歸屬地方黨部，作為地方黨部經費支用，黨中央並不會拿到任何一毛錢。而明年就要進行地方選舉，屆時這筆款項對於地方自籌財源也很重要，如果取消，對於地方黨務經營確實是有損失。

中常委 國民黨 朱立倫

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