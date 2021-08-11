飛虎80紀念展揭幕 馬英九、江啟臣著飛虎隊服裝登場

國民黨今天舉辦「飛虎八十暨中美合作紀念展揭幕儀式」，該展覽與徐宗懋圖文館合作，以三大主題：飛虎成軍、戰功輝煌、蔣夫人訪美旋風，展出歷史照片與飛虎隊相關文物，包括血幅、二戰時期鋼盔、P-40戰機模型、編號五號的飛虎機模型等皆在此次展覽陳列中。

國民黨主席江啟臣穿上極具紀念性的飛虎隊皮夾克致詞，前總統馬英九則是穿著飛虎隊的紀念衣到場，徐宗懋親自致贈二本經數位上色還原的美國國家檔案館館藏精選，提供國民黨珍藏。

本次展覽開幕，秘書長李乾龍、副秘書長黃奎博、國防部前部長高華柱、國防部前部長伍世文、國安會前秘書長胡為真、中評委戴伯特、中評委苗永慶、田在勱將軍、中評委季麟連、葛光越將軍、邱坤玄教授、史記文化公司鄭旗生等人皆共同出席。

馬英九表示，他自身是一個飛虎迷，認為飛虎隊在攻、守二面都有貢獻，包括成立11個月就擊落了297架日本飛機，使得日軍空襲次數減少了55%、人民死傷人數減少52%、破壞建築物減少82%等，明顯的威嚇也讓中華民國領空得以回歸。

馬英九說，常德會戰時，飛虎隊曾空降食物、彈藥，甚至進行追擊任務，不僅擅長空戰也可以進行地面支援。他認為成立飛虎隊是美國百年多來的一項重要貢獻，也因此，過去他曾兩次招待飛虎隊後人來台，希望傳達永遠記得為我們流血、流汗好友的感念，同時也肯定這次的紀念展意義非凡。

江啟臣表示，今年為飛虎隊成立80周年，黨中央與徐宗懋先生相關單位合作辦理「飛虎八十」紀念系列活動，為了就是喚起中華民國跟美國在過去並肩作戰的記憶，重溫抗戰勝利的光榮歷史，緬懷戰爭中犧牲的先賢先烈，所以特別在814空軍節之前啟動系列飛虎八十周年紀念活動。

江啟臣說，飛虎隊全名為「中華民國空軍美籍志願大隊」，民國30年4月，時任美國總統羅斯福同意美軍以個人、以民間的身份協助我國作戰；同年8月，蔣夫人邀請來華的陳納德將軍在昆明成立飛虎隊總部。飛虎隊不只強化了中華民國與美國間的友誼，亦是美國空軍史上的傳奇之一。

最後，江啟臣表示，中華民國是一次大戰和二次大戰的戰勝國，希望藉由「飛虎八十」紀念活動將前人保家衛國的付出銘記於心，並轉化為堅定的愛國行動，誓言保護自由民主的中華民國。