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「麟洋配」代言卡在公務員身分 藍委提案修法解套

聯合報 / 記者徐偉真／台北即時報導
國民黨立委曾銘宗提出修法，讓公營事業正式編制的運動員可以代言，圖為王齊麟（右）、李洋（左）日前返台時在機場秀出奧運金牌。 報系資料照／記者陳嘉寧攝影
國民黨立委曾銘宗提出修法，讓公營事業正式編制的運動員可以代言，圖為王齊麟（右）、李洋（左）日前返台時在機場秀出奧運金牌。 報系資料照／記者陳嘉寧攝影

羽球男雙王齊麟、李洋「麟洋配」東奧奪金，欲代言啤酒卻受限於所屬「台灣土地銀行」是公營事業，受公務員服務法限制。國民黨立委曾銘宗提出修法，不得經營商業或兼任他項公職的公務員等規定，排除納入公營事業正式編制的體育專業人員代言廣告者，草案目前正在進行連署，預計這周就能完成連署。

現行公務員服務法第13條規定，公務員不得經營商業或投機事業，第14條規定，除法令所規定外，不得兼任他項公職或業務，依法令兼職者，不得兼薪及兼領公費。曾銘宗提出修法，讓兩項規定規範的公務員排除納入公營事業正式編制的體育專業人員代言廣告者。

曾銘宗說，公營事業長期扮演體育發展重要推手，不僅投注資金贊助培育基層運動選手，更將運動員納入正式編制，提供運動員職涯保障，但現行法禁止納入公營事業正式編制的運動員從事廣告代言活動，影響運動員未來規劃及發展，也和政府鼓勵公營事業善盡社會責任、積極培養優秀運動員的政策不符。

曾銘宗說，財政部的方式是協調相關所屬事業單位，以透過企業對企業策略聯盟的方式，建構一套商業合作模式，但這樣以類似專案的方式替運動員解套，未來若再發生相似情形可能又要再協調一次，因此他提出修法，直接從法規面解決，讓公營事業編制的運動員可以代言。

曾銘宗說，國內外都有運動員代言的例子，讓運動員代言不但運動員更有保障，也可利用運動行銷，協助產業發展，創造運動員、消費者及產業三贏的目標。

公務員 廣告 體育

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