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江啟臣提「憲法九二」 綠委：對中國彎腰的小弟路線

聯合報 / 記者李承穎／台北即時報導
國民黨主席江啟臣。圖／國民黨提供
國民黨主席江啟臣。圖／國民黨提供

國民黨主席江啟臣今天在中常會主張，推動「以人為本」的兩岸關係，重建「憲法九二」的互信，並回到「不統、不獨、不武」的和平狀態，也主張應由國民黨或其它政黨發起「兩岸和平發展委員會」，擘畫兩岸未來。

民進黨立委鄭運鵬指出，兩岸間的衝突，從來不是台灣方面發動的，都是中國挑釁，連這次奧運台灣選手、藝人、名嘴被中國翻牆侮辱，國民黨還是連一句話都不敢吭一聲；江啟臣今天利用國民黨中常會秀了半天，沒有一句敢批評中國的惡行，顯然江啟臣是要走向對中國彎腰的小弟的兩岸路線，這種立場還想立法成立兩岸和平發展委員會，只是糟蹋憲法而已。

鄭運鵬指出，江啟臣主席今天這一大篇，講的不是不統不獨不武，而是反而凸顯中國國民黨「不美、不日、不台」的路線，即使國民黨支持者看不懂，國際社會很清楚，這是中國國民黨的悲哀，也是台灣的隱憂。

國民黨 江啟臣 鄭運鵬

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