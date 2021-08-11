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隔空交火！朱立倫：兩岸關係追求「求同尊異」

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
新北市前市長朱立倫上午去屏東爭取支持，下午又返回高雄與上百名黨代表聯誼。圖／讀者提供
新北市前市長朱立倫上午去屏東爭取支持，下午又返回高雄與上百名黨代表聯誼。圖／讀者提供

參選國民黨下屆黨主席的朱立倫兩天行程安排在高雄、屏東，昨天拜會高雄市議會，今天下午又轉回高雄與黨代表聯誼。針對黨主席江啟臣下午在中常會提「憲法九二」論述，朱回應，不要創造新名詞，這對兩岸關係不是好事；九二共識、一中各表都是國民黨長期以來的主張，他追求「求同尊異」。

朱立倫說，不要創造新名詞，他覺得這樣對整個兩岸關係並不是好事 ，他一再強調，國民黨要根據黨章、黨綱的規定，不但堅守中華民國民主自由的立場，更捍衛中華民國憲法。

朱說，在兩岸路線上，「九二共識」、「一中各表」都是國民黨長期以來的主張，不但要「求同存異」，他更進一步希望「求同尊異」，兩岸相互尊重、相互了解，將來才能更和平、安定、繁榮，一定會盡快恢復兩岸交流溝通平台，讓兩岸所有的交流溝通更順暢，當選後會展開相關工作。

朱也批評，最好的振興券是新台幣，跟黨派無關，行政院不要再浪費民脂民膏。此外，朱立倫拜會高雄市議會，引來市長陳其邁批評「救災期間來綁樁令人遺憾」。朱回應說，他到高雄與議員討論整個災情與將來的路平專案，另呼籲陳市長與團隊要負起責任，不要甩鍋給韓市長或團隊，過去川伯做得好受肯定，今天高雄有那麼多天坑就要負起責任。

國民黨 朱立倫 一中各表

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