中國召回立陶宛大使 綠委點出「關鍵20天」

立陶宛讓我國以台灣為名設代表處事件，引發中國召回立陶宛大使，民進黨立委林俊憲點出「關鍵20天」指出，7月就有設處消息，8月才召回大使，這20天很有可能就是忙著私底下施壓立陶宛，甚至是利誘，但最後還是沒辦法改變立陶宛的態度，再不回應等於是默許，才突然宣布召回大使。

林俊憲指出，其實設處消息最早在7月20日就已經傳出，但是中國直到昨天才作出反應，這整件事最耐人尋味的就是時間差。過去中國遇到涉台議題時，往往隔天就會跑出來回應，雖然都是同樣的一中陳腔濫調，但至少有所行動。中國最後以召回大使來回應，這倒不是最值得關注的地方，反而值得探討的是中國過去的20天跑去做什麼了？「難道這20天在睡覺嗎？」

林俊憲表示，依照中國一貫的做法，這20天很有可能就是忙著私底下施壓立陶宛，甚至是利誘，但最後還是沒辦法改變立陶宛的態度，再不回應等於是默許，才突然宣布召回大使。我們再看召回大使這件事，雖然召回大使在外交上是很強烈的舉動，但以中國來說就沒什麼意義，因為他們的底牌早就被別人看光光了。

林俊憲指出，中國把一中原則當作跟所有國家建交的必要條件，那麼不正式建交，但以台灣為名義設立代表處呢？這種「介於有跟沒有之間」的模糊地帶會讓中國很頭痛，要是又有進一步跟台灣增強關係的舉動，召回大使牌已經打掉了，難道要驅逐外交官甚至斷交嗎？現在大家都知道中國沒招了，就更不會顧忌與台灣交流。

林俊憲指出，立陶宛設處的事件會成為一個模式，因為世界各國也都在觀察中國會如何回應，以此來思考是否與台灣加強交流。所以這20天中國除了施壓立陶宛外，可能也是在思考要怎麼應對才不會引發連鎖反應，最後也只能想出召回大使這個沒有辦法中的辦法。