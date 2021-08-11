新北公布確診足跡 到過羽球館、超商、賣場、冰店
新北今新增6例確診個案，3例新增案例、3例居家隔離陰轉陽。新北衛生局公布確診者足跡，其中永和某社區內2例確診個案，曾至蘆洲打羽球；三重某確診個案去過超商、冰店、大賣場。
永和某社區出現3例確診個案後，市府啟動擴大篩檢專案，找出2名同住的確診案例，而這2人足跡分別在7月31日、8月7日下午2點至6點，前往蘆洲區信義路上的蘆洲羽球館。
另外三重一名確診者，曾在8月7日下午3點40分至4點前往三重三和路四段米苔目剉冰店，8月8日凌晨1點30分至1點42分在三重仁美街上的全家三重仁美店，8月9日下午4點15分至5點30分則在三重五華街上的家樂福蘆洲店。
疫情快報
▪【疫情專題】8月10日本土增3例確診、5境外 1例死亡
▪【最新疫情】今確診3例全在新北 北市公布2確診足跡
▪【整理包】接種疫苗前後哪些禁忌飲食 副作用該如何緩解？
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言