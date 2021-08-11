新北公布確診足跡 到過羽球館、超商、賣場、冰店

新北今新增6例確診個案，3例新增案例、3例居家隔離陰轉陽。新北衛生局公布確診者足跡，其中永和某社區內2例確診個案，曾至蘆洲打羽球；三重某確診個案去過超商、冰店、大賣場。

永和某社區出現3例確診個案後，市府啟動擴大篩檢專案，找出2名同住的確診案例，而這2人足跡分別在7月31日、8月7日下午2點至6點，前往蘆洲區信義路上的蘆洲羽球館。

另外三重一名確診者，曾在8月7日下午3點40分至4點前往三重三和路四段米苔目剉冰店，8月8日凌晨1點30分至1點42分在三重仁美街上的全家三重仁美店，8月9日下午4點15分至5點30分則在三重五華街上的家樂福蘆洲店。

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