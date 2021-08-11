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跟進高雄加碼六倍券？侯友宜：期待中央趕快定案

聯合報 / 記者江婉儀王敏旭／新北即時報導
對於民進黨團質疑市府尚未提出加碼方案，副市長劉和然表示，這要等到中央定案，就會一併提出相關配套措施。記者王敏旭／攝影
對於民進黨團質疑市府尚未提出加碼方案，副市長劉和然表示，這要等到中央定案，就會一併提出相關配套措施。記者王敏旭／攝影

行政院擬發放五倍券，高雄市政府將加碼1000元高雄券，讓五倍券變成「六倍券」，被問及是否會跟高雄一樣加碼，新北市長侯友宜表示，等待中央在發放的過程中，也期待中央把五倍券趕快定案。對於民進黨團質疑市府尚未提出加碼方案，副市長劉和然表示，這要等到中央定案，就會一併提出相關配套措施。

侯友宜表示，中央對整個五倍券的應用跟發放方式，還沒有完整公布，新北會事先做好準備，會按照去年的經驗，中央如果決定發放五倍券，一定會搭配去年的特惠券，他只有一個想法，就是可以帶動庶民經濟，因為新北特惠券跟五倍券有讓經濟復甦的機會，地方會準備好，等待中央在發放的過程中，努力把事情做好，也期待中央把五倍券趕快定案。

各縣市陸續推出加碼方案，盼增加消費，新北市民進黨團總召黃俊哲表示，新北市府尚未提出規畫也不回應，如此消極的態度，直接衝擊的是市民的生計，市府應該要盡快提出最佳方案，並加碼振興經濟的條件，不要讓新北市民的振興機會流失到其他縣市。

黃俊哲表示，疫情期間許多民生產業都禁止開放，雙北較其他縣市花更多的時間才讓疫情走到可控狀況，如今疫情獲得控制各行業都摩拳擦掌，卻遲遲等不到屬於新北的振興方案。

對此，劉和然回應，五倍券要怎麼做配套措施，前提是五倍券要先定案，目前中央到底要用五倍券，另因不分黨派跟民眾也反映用各種方式，到底是用五倍券、現金還是有其他的配套措施，這要等到中央定案，就會一併提出相關配套措施。

被問及是否會跟高雄一樣加碼，新北市長侯友宜表示，中央對整個五倍券的應用跟發放方式，還沒有完整公布，新北會事先做好準備。記者江婉儀／攝影
被問及是否會跟高雄一樣加碼，新北市長侯友宜表示，中央對整個五倍券的應用跟發放方式，還沒有完整公布，新北會事先做好準備。記者江婉儀／攝影

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