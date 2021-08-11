駐美代表處新增一人確診 領務服務不受影響原時段開放

外交部今天表示，我駐美國代表處1名人員10日確診新冠肺炎，目前居家隔離療養，未來在取得兩次核酸檢測(PCR)陰性檢測報告並獲得醫師同意後，才會返回駐處上班。

外交部表示，這名人員5日出現發燒症狀後，隨即通報駐處並請假居家，經前往醫院進行PCR檢測，於10日通知確診，目前症狀輕症，代表處已安排曾與此名人員接觸的3人進行PCR檢測，其中2人為陰性，另1人的檢測結果尚未出爐，3名接觸者均已完整接種疫苗，室內均配戴口罩及維持安全距離，駐處將持續密切注意相關人員的健康狀況。

外交部表示，為維護代表處人員及公眾健康，已經立即進行辦公區域消毒作業。這名確診人員在駐處辦公大樓的活動範圍有限，因此駐處領務服務不受影響，領務櫃台仍維持每周一至五的上午9點到下午5點開放。

外交部表示，會持續密切注意駐外館處所在地的疫情發展及駐外人員健康狀況，並確保各項業務如常順利運作。