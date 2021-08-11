江啟臣主張發起兩岸和平發展委員會 辦國是論壇凝共識

國民黨主席下個月即將進行改選，兩岸議題是各方攻防重點。國民黨主席江啟臣今天在中常會主張，推動「以人為本」的兩岸關係，重建「憲法九二」的互信，並回到「不統、不獨、不武」的和平狀態。江啟臣也主張，應由國民黨或其它政黨發起「兩岸和平發展委員會」，予以法源基礎，作為兩岸前途的國是論壇，從對話中凝聚社會共識，擘劃兩岸未來。

江啟臣表示，這次的奧運盛事中網路替個自選手加油的仇視言論，讓人看到兩岸之間的緊張。是新冠肺炎疫情對兩岸帶來的嚴重影響，民進黨採取諸多歧視政策，包括註記留置武漢的台灣民眾，禁止「小明」回台團聚和阻止陸生來台上課等。

江啟臣表示，兩岸關係無論怎麼發展，最終都是要滿足民間交往的需要，解決人民在交流中碰到的問題。推動「以人為本」的兩岸關係，就是我們堅持的理念。在兩岸關係上，只要是民眾需要的，國民黨都會積極爭取，當兩岸人民往來正當權利受到侵犯，國民黨更要勇敢挺身而出。

江啟臣表示，兩岸曾有和平穩定發展的榮景，九二共識至為關鍵。然而，隨著2019年一系列事態發展，台灣社會對九二共識有了較多的誤解，很多支持者希望國民黨把兩岸政策講清楚，因此，他上任後，經過半年的努力與磨合，國民黨提出「基於中華民國憲法的九二共識」。

江啟臣說，有人把「基於中華民國憲法的九二共識」稱為「憲法九二」，從當初他方主張的憲政基礎，說明九二共識既清晰又模糊的特性如何讓兩岸願意溝通互動，又能凸顯中華民國存在的事實。

江啟臣說，他注意到，近來大陸官方對九二共識的處理，把當初海基會提出「雙方雖均堅持一個中國原則，但對於一個中國的涵義，認知各有不同」一併陳述。他也提到新加坡總理李顯龍公開表示，九二共識及其所包含各自解讀一中的模糊陳述，是兩岸關係曾有的可行方案，很難再找到替代方案，他的看法與國民黨的主張並無二致。

江啟臣強調，在國民黨全體的努力下，各界對九二共識的理解與信任正逐步恢復。他有信心，「憲法九二」的說法，可以讓原汁原味、求同存異的九二共識繼續成為台灣民眾的主要選項，可以讓國民黨再次贏得台灣民眾的託付，並穩定兩岸關係的發展。

江啟臣表示，在九二共識的基礎上，馬政府時期主張在中華民國憲法架構下維持中共不統、台灣不獨、兩岸不武，亦即「不統、不獨、不武」的現狀，有效確保台海和平穩定，獲得近八成民眾支持。因此，2015年蔡英文競選總統時，跟著提出「維持現狀」的主張。

江啟臣說，但過去5年多證明，背負台獨黨綱的民進黨，不遵守中華民國憲法的蔡英文總統，僅靠空言並無法維持和平現狀。台海周邊軍事活動頻繁，大陸武統聲浪高漲，兩岸發生衝突的可能性明顯增加，民眾對戰爭的憂慮節節升高。種種都證明馬政府時期「不統、不獨、不武」的可貴。

江啟臣主張，要回到「不統、不獨、不武」的和平狀態，國民黨應致力於和大陸社會對話，拉近兩岸民心距離，扭轉武統浪潮；以及重振台灣的中華歷史文化教育，保障兩岸民間交往，增強「和」的力量，消弭「獨」的衝撞。通過這兩項社會工程，為台海重返和平奠定厚實基礎。

江啟臣說，國民黨除了堅持捍衛中華民國，還應積極探索打破當前統獨僵局的新路。台獨是條違憲且危險的道路，兩岸未來要在和平穩定中圖謀前途，除了需要有效溝通與良性競爭外，未來任何的安排都必須確保中華民國的主體性。看誰能讓兩岸中華民族過著更好的生活，將可打通邁向兩岸未來的寬廣大道。

江啟臣表示，他聆聽黨內先進的意見，認為發起「兩岸和平發展委員會」實屬必要，這可以由國民黨或者朝野有興趣的政黨與組織共同發起，甚至可以予以法源基礎，作為兩岸前途的國是論壇，進行台灣社會跨世代、跨階層、和跨黨派的有意義對話，再從對話中凝聚社會共識，做為國民黨與其他人擘劃兩岸未來的參考。