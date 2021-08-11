快訊

新北永和某社區同棟5確診 110戶231人全居家隔離

打完疫苗死亡疑年輕化！AZ僅26歲、莫德納36歲皆屬9類

江啟臣主張發起兩岸和平發展委員會 辦國是論壇凝共識

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
國民黨主席江啟臣。圖／國民黨提供
國民黨主席江啟臣。圖／國民黨提供

國民黨主席下個月即將進行改選，兩岸議題是各方攻防重點。國民黨主席江啟臣今天在中常會主張，推動「以人為本」的兩岸關係，重建「憲法九二」的互信，並回到「不統、不獨、不武」的和平狀態。江啟臣也主張，應由國民黨或其它政黨發起「兩岸和平發展委員會」，予以法源基礎，作為兩岸前途的國是論壇，從對話中凝聚社會共識，擘劃兩岸未來。

江啟臣表示，這次的奧運盛事中網路替個自選手加油的仇視言論，讓人看到兩岸之間的緊張。是新冠肺炎疫情對兩岸帶來的嚴重影響，民進黨採取諸多歧視政策，包括註記留置武漢的台灣民眾，禁止「小明」回台團聚和阻止陸生來台上課等。

江啟臣表示，兩岸關係無論怎麼發展，最終都是要滿足民間交往的需要，解決人民在交流中碰到的問題。推動「以人為本」的兩岸關係，就是我們堅持的理念。在兩岸關係上，只要是民眾需要的，國民黨都會積極爭取，當兩岸人民往來正當權利受到侵犯，國民黨更要勇敢挺身而出。

江啟臣表示，兩岸曾有和平穩定發展的榮景，九二共識至為關鍵。然而，隨著2019年一系列事態發展，台灣社會對九二共識有了較多的誤解，很多支持者希望國民黨把兩岸政策講清楚，因此，他上任後，經過半年的努力與磨合，國民黨提出「基於中華民國憲法的九二共識」。

江啟臣說，有人把「基於中華民國憲法的九二共識」稱為「憲法九二」，從當初他方主張的憲政基礎，說明九二共識既清晰又模糊的特性如何讓兩岸願意溝通互動，又能凸顯中華民國存在的事實。

江啟臣說，他注意到，近來大陸官方對九二共識的處理，把當初海基會提出「雙方雖均堅持一個中國原則，但對於一個中國的涵義，認知各有不同」一併陳述。他也提到新加坡總理李顯龍公開表示，九二共識及其所包含各自解讀一中的模糊陳述，是兩岸關係曾有的可行方案，很難再找到替代方案，他的看法與國民黨的主張並無二致。

江啟臣強調，在國民黨全體的努力下，各界對九二共識的理解與信任正逐步恢復。他有信心，「憲法九二」的說法，可以讓原汁原味、求同存異的九二共識繼續成為台灣民眾的主要選項，可以讓國民黨再次贏得台灣民眾的託付，並穩定兩岸關係的發展。

江啟臣表示，在九二共識的基礎上，馬政府時期主張在中華民國憲法架構下維持中共不統、台灣不獨、兩岸不武，亦即「不統、不獨、不武」的現狀，有效確保台海和平穩定，獲得近八成民眾支持。因此，2015年蔡英文競選總統時，跟著提出「維持現狀」的主張。

江啟臣說，但過去5年多證明，背負台獨黨綱的民進黨，不遵守中華民國憲法的蔡英文總統，僅靠空言並無法維持和平現狀。台海周邊軍事活動頻繁，大陸武統聲浪高漲，兩岸發生衝突的可能性明顯增加，民眾對戰爭的憂慮節節升高。種種都證明馬政府時期「不統、不獨、不武」的可貴。

江啟臣主張，要回到「不統、不獨、不武」的和平狀態，國民黨應致力於和大陸社會對話，拉近兩岸民心距離，扭轉武統浪潮；以及重振台灣的中華歷史文化教育，保障兩岸民間交往，增強「和」的力量，消弭「獨」的衝撞。通過這兩項社會工程，為台海重返和平奠定厚實基礎。

江啟臣說，國民黨除了堅持捍衛中華民國，還應積極探索打破當前統獨僵局的新路。台獨是條違憲且危險的道路，兩岸未來要在和平穩定中圖謀前途，除了需要有效溝通與良性競爭外，未來任何的安排都必須確保中華民國的主體性。看誰能讓兩岸中華民族過著更好的生活，將可打通邁向兩岸未來的寬廣大道。

江啟臣表示，他聆聽黨內先進的意見，認為發起「兩岸和平發展委員會」實屬必要，這可以由國民黨或者朝野有興趣的政黨與組織共同發起，甚至可以予以法源基礎，作為兩岸前途的國是論壇，進行台灣社會跨世代、跨階層、和跨黨派的有意義對話，再從對話中凝聚社會共識，做為國民黨與其他人擘劃兩岸未來的參考。

國民黨 江啟臣 九二共識

延伸閱讀

飛虎隊成立八十週紀念展 江啟臣、馬英九出席

江啟臣提憲法九二 馬英九：與九二共識的意思一樣

江啟臣批蘇貞昌不顧人民死活 啟動發現金要疫苗宣傳車

提不分區往事 邱毅：江啟臣不會領導 朱立倫就有戰力？

相關新聞

「自認台灣人應逾9成」 柯文哲：台這字是最大公約數

根據台灣民意基金會民調顯示，超過七成受訪民眾認同自己是「台灣人」，台北市長柯文哲今天表示，住在台灣、認同台灣就是台灣人，...

跟進高雄加碼六倍券？侯友宜：期待中央趕快定案

行政院擬發放五倍券，高雄市政府將加碼1000元高雄券，讓五倍券變成「六倍券」，被問及是否會跟高雄一樣加碼，新北市長侯友宜...

教部腦袋跟不上時代 管中閔的「未來大學」恐淪「過去大學」

台大學生每年休學比率約6%，10%學生申請轉系，很多畢業生坦言自己讀的系並非心中最愛。為了減少學生的遺憾，歷經兩年長達的規畫，台大校長管中閔今（11）天正式提出「未來大學」的顛覆性變革，然而，法規的限制及政府的僵化，卻成為推動「未來大學」的阻礙。面對時代的快速變動，教育部官員們還在搖著扇子「審查」，太脫離時代了。

馬英九談三中案：我對我的清白有信心

台北地院昨天審理攸關國民黨產賤賣的「三中案」，昨天馬英九出庭答辯時說：「難道人民守法錯了嗎」？公訴檢察官認為犯後態度不佳...

疫情變數仍大 民進黨925全代會視疫情調整召開

民進黨中執會今通過9月25日將在台北圓山大飯店召開第十九屆第二次全國黨員代表大會，其餘相關細節規劃，包括大會籌備組織架構...

駐美代表處新增一人確診 領務服務不受影響原時段開放

外交部今天表示，我駐美國代表處1名人員10日確診新冠肺炎，目前居家隔離療養，未來在取得兩次核酸檢測(PCR)陰性檢測報告...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。