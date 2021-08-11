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江啟臣朱立倫兩岸論述 馬英九：不曉得有何差別

中央社 / 台北11日電
前總統馬英九。聯合報資料照片
前總統馬英九。聯合報資料照片

前總統馬英九今天被問到比較能接受國民黨主席江啟臣或前新北市長朱立倫的兩岸論述時說，他不曉得有什麼差別，「其實我們也沒什麼選擇了」。

馬英九下午出席國民黨舉辦的「飛虎八十暨中美合作紀念展揭幕儀式」受訪時表示，在中華民國憲法增修條文中就已確認「一國兩區」的概念，而「九二共識」就是根據憲法增修條文以及兩岸人民關係條例所定，這3個東西是合在一起的。

江啟臣提出「憲法九二」，期盼透過求同存異的精神，恢復兩岸互信，媒體追問，「九二共識」是否應改稱「憲法九二」，馬英九說，這意思是一樣的。

此外，被問到目前台灣社會振興重要還是紓困重要，馬英九表示，當然是紓困比較重要，大部分民眾都贊成發現金，因為此時很多人生活都有問題，哪有心情去振興經濟。

馬英九指出，美國日前發出1400美元紓困金時做過調查，民眾拿了這些錢後最大的開銷是到超級市場買民生用品，以及加油；所以政府不需要擔心人民拿到現金後會存起來，這時候還有誰有心情將錢存起來，尤其是區區幾千元，要存什麼，生活比較要緊。

馬英九也說，政府應該將人民的生活擺第一，而不是去創造一些虛無飄渺的經濟效益。

馬英九涉及三中案遭起訴，一審台北地院昨天開庭；他今天表示，對自己的清白有信心，對法庭的公正有期待。

馬英九 江啟臣

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