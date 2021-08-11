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台美今開海巡工作小組會議 強化因應區域海事挑戰能力
外交部今天表示，台灣與美國於台北時間今日召開「台美海巡工作小組」第一次視訊會議，雙方同意「台美海巡工作小組」未來將定期召開會議，就共同關切的海事議題進行協調，以強化台美合作因應區域海事挑戰的能力。
外交部表示，這次會議是依據今年3月25日雙方簽署的「台美設立海巡工作小組瞭解備忘錄」而成立。
外交部表示，我國海巡署與美國海岸巡防隊在會中就海上執法、打擊「非法、未報告及不受規範」（IUU）漁業活動以及聯合海上搜救等議題深入交換意見。
外交部表示，在全球面對的挑戰日益複雜之際，台美加強在海事領域的合作，不僅代表台美進一步深化及擴大雙邊合作關係，更展現雙方共同協作採取具體行動，促進區域和平穩定。我國政府樂願與美國等理念相近國家持續推動海巡及其他海事議題的國際合作，捍衛自由、開放且以規則為基礎的國際海事秩序。
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