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民進黨：中國報復適得其反 各黨應一致力挺立陶宛

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨表示，中國報復立陶宛將適得其反。本報系資料照
民進黨表示，中國報復立陶宛將適得其反。本報系資料照

台灣與立陶宛宣布互設代表處計畫，中國外交部召回其立陶宛大使，並要求立陶宛政府召回駐中國大使表達抗議。民進黨發言人謝佩芬今天表示，民主國家之間建立友好關係本就是自然不過的事情，沒有國家應該為與台灣友好而受到報復，民進黨對於中國這種懲罰性外交作為，表達遺憾。

謝佩芬說，中國此舉顯然是為了威脅立陶宛改變決策，不過立陶宛外交部已經正式表示不會受任何國家威脅，立陶宛國會議員也公開表示，對於立陶宛要在台灣設立代表處的決定不會感到抱歉；民進黨全力支持與台灣共享自由民主理念的立陶宛，絕不向中國的霸凌行為低頭。

謝佩芬指出，對於中國的報復行為，歐盟對外事務部發言人馬斯拉里表示遺憾，美國國務院發言人普萊斯也予以譴責，可見國際社會對於中國的威脅採取批判態度。謝佩芬表示，台灣作為一個民主國家，民進黨期待朝野都能力挺立陶宛，呼籲身為最大在野黨的國民黨能公開肯定台灣與立陶宛互設代表處的外交突破，並能清楚地向北京表達，中國這種試圖讓民主國家噤聲的霸凌行為，只會適得其反。

謝佩芬指出，雖然國民黨正值黨主席改選，但這也是國民黨主席候選人應該勇於表態的時刻，不要每次遇到中國就默不吭聲，對於國際上力挺台灣的友人受此威脅時，台灣更應不分黨派一致向外，展現力挺決心。

立陶宛 謝佩芬 民進黨

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