新店家是紓困孤兒 時力籲全面盤點

國內有九千新創店家沒有去年的營業紀錄，無法申請紓困，遭紓困方案遺漏，時代力量立委王婉諭、邱顯智於記者會呼籲，行政院應該進行經濟衝擊產業的整體盤點，並對紓困 4.0 進行修正，但若 4.0 來不及更改，也該在 5.0 滾動式檢討，儘快把沒接到補助的勞工與業者納入補助，才能協助民眾減輕疫情衝擊。

紓困孤兒仍遭冷落

王婉諭指出，紓困 4.0 漏洞非常多，近期再度接到眾多按摩師反應，目前的紓困方案會出現「同職業，不同單位，紓困補助不一樣」的狀況，如就職於民俗調理業的按摩師，可以領到經濟部補助；但若就職於美容按摩業、精油舒壓等非政府勒令停業的產業，即使因為疫情而無法上班，也無法申請勞動部與經濟部的補助。

另一方面，王婉諭也提到，今年四月、五月總數超過 9,000 家的新創店家，但若此類商店受疫情影響、希望申請補助，須舉去年同期資料、營業額衰退五成方可申請紓困，但這些店家不可能有去年的資料，且因為營業剛起步，衰退五成的標準幾乎只有停業才能達到，但若停業，也將無法申請紓困，因此慘遭紓困方案遺漏。

政府應儘速盤點

邱顯智因此強調，「紓困是民眾的救命錢」，底層勞工是本波疫情的重災戶，據經濟部統計紓困發放情形，因疫情按月給付員工薪資、未達基本工資水平而申請紓困，提供給員工的紓困費用，僅佔總發出款項 296 億中的的 3.6%，共 6,253 件；而提供給雇主的艱困事業補助則高達 17.4 萬餘件，費用達 286 億。

因此，邱顯智擔憂，兩者間的比例差異相當懸殊，紓困方案提供給勞工的補助規則是否存在漏洞，可能存在雇主放棄申請、導致勞工既沒有拿到基本工資，又沒有補助可領的情況，呼籲政院盤點現行各類型部會紓困方案的漏洞，並針對紓困 4.0 方案儘速修正，並在 5.0 方案中納入沒受到補助的勞工與業者。

【更多精采內容，詳見 】