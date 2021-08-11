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捐4部消防救助器材車 徐國勇感謝國策顧問挺消防

聯合報 / 記者鄭媁／即時報導
內政部長徐國勇（中）今出席國策顧問廖全平、嘉南電腦、兆呈企業及仰光有限公司聯合捐贈4輛消防救助器材車儀式。圖／內政部提供
內政部長徐國勇（中）今出席國策顧問廖全平、嘉南電腦、兆呈企業及仰光有限公司聯合捐贈4輛消防救助器材車儀式。圖／內政部提供

內政部徐國勇今出席國策顧問廖全平、嘉南電腦、兆呈企業及仰光有限公司聯合捐贈4輛消防救助器材車儀式。徐國勇表示，感謝廖全平號召企業共同慨贈，未來遇重大災害，消防人員能更迅速前往災害現場，蒐集並傳遞災情，供指揮官準確下達救災指令，有效提升應變救災效能。

徐國勇指出，台灣地處颱風與地震帶的交界處，面對近來各種突如其來的災害，都需要仰賴消防人員出生入死，讓人民的傷害降到最低，這次慨贈的消防救助器材車可深入各種地形，是災害搶救最迫切需要的設備，有助消防人員勘災救人。

內政部表示，廖全平同時也擔任電器商業同業公會全國聯合會理事長，長期關注消防救災議題，為讓前線的消防人員能有更安全有效的勘災設備，因此，號召嘉南電腦、兆呈企業及仰光有限公司等3家企業，共同捐贈消防救助器材車，一起做公益。

徐國勇表示，政府雖然每年都編列預算持續汰舊換新設備，讓消防人員在救災時發揮效能，但愛心永遠不嫌多，民間友人的捐贈，有助提升他們在前線救人的量能。

徐國勇 仰光 內政部

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