高雄市長陳其邁談立陶宛 「我們有共同民主理念」

台灣將與立陶宛互設代表處，中國大陸宣布召回駐立陶宛大使，也要求立陶宛宣布召回駐中國大使。高雄市長陳其邁受訪說，中國若用霸權心態，無法受到國際民主國家認同；立陶宛跟台灣歷史發展相近，有共同的民主理念、對人權堅持，提升彼此往來再自然不過。

高雄市長陳其邁今早參加市議會總質詢，接受媒體聯訪時，被問及近日台灣與立陶宛關係升級，引發中國大陸不滿的相關議題。

陳其邁說，身為台灣人，台灣能夠跟其他國家有互惠平等交往，大家都很高興，而且台灣對國際社會也可以做得更多，他相信，台灣是國際社會裡面不可或缺的一個非常重要的國家，中國若用霸權心態或威脅利誘，而非站在互利互惠平等立場，不會受到國際間民主國家認同。

陳進一步指出，立陶宛跟台灣過去發展的歷史非常接近，都是從威權走向民主，對人權的保障都非常注重，雙方有共同的民主理念，跟對人權的堅持，兩國理念接近，人民也有深厚的感情交往，這種提升雙方之間彼此的往來，是再自然不過的一件事。