影／AIT處長孫曉雅錄影片分享心得 期待繼續和台灣合作

美國在台協會（AIT）新任處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）今天表示，她很榮幸回到台灣擔任AIT處長，期待繼續和台灣合作，共同推動美台共享的民主價值，強化彼此的經濟貿易連結，進一步推動安全合作，拓展美台之間的人民交流，她也說迫不及待嘗試各間牛肉麵店，要選出最愛的一家。

AIT今天在臉書發布孫曉雅的介紹影片，孫曉雅全程以中文講述了自己30年前第一次外派台灣，一直到今年夏天起擔任AIT處長的想法及介紹，影片中出現不少孫曉雅過去在台灣生活的照片，還有她當時在AIT的名片。

孫曉雅說，1992年她大學畢業後第一次在國外生活就是台灣，她30年前第一次到台灣，當時是AIT旅遊服務組的初階官員，也是AIT最資淺的官員，每個人對她都很熱情，文化大學的學生邀她去看他們的電影，她去過太魯閣、搭火車到過鹿港，也騎機車到淡水，她更細數AIT在台北信義區舊館附近的美食名店。

孫曉雅說，台灣變很多，當時還沒有大安森林公園，那時還只是一個工地，樹很矮，但現在已經綠意盎然，她說自己平常喜歡騎腳踏車，她很期待探索大台北地區的自行車道。她並說1994年離開AIT後，和同為外交官的先生結婚，先生現在在美國駐土耳其安卡拉大使館擔任公使，他的外交官生涯也是從土耳其開始的。

孫曉雅說，她的外交官之旅則是從台灣開始，並親眼見證了美台關係蓬勃發展，美台關係的價值，美國對台承諾，向來都是堅若磐石，過去一年台灣成功防堵疫情，美國很驕傲能捐贈台灣百萬劑的疫苗。