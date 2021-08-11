台灣人願意上戰場？民進黨團：每個人都會為家園而戰

台灣制憲基金會最新民調數據顯示，有6成5民眾願為保護台灣上戰場，民進黨立法院黨團書記長羅致政表示，這題目一直是假議題，當有一天台海發生戰爭，中國出兵打台灣時，哪個人不會捍衛自己家人和財產而戰，所有民眾都會勇敢走上戰場，台海有事的時候，都會勇敢為自己家園而戰。

台灣民意基金會則公布調查台灣人身分認同，和之前的結果相比，認同自己是台灣人的下降6.4%，雙重認同是台灣人也是中國人增加4.6%，中國人認同增加2.2%。

民進黨立法院黨團書記長羅致政說，針對國家、族群認同這塊，對台灣民意基金會調查無太多評論，因很多事件都會影響短期的起伏，認同很少是一夜之間改變，反而更值得觀察的是政大選研中心的長期觀察，長期每年定期調查來看，更具有觀察角度，長期來看台灣認同是增加的 ，雙重認同中國人認同維持低檔。