民進黨團：中國霸凌威脅立陶宛 還好國際社會力挺

中國大陸不滿我國和立陶宛將互設代表處，大動作宣布召回駐立陶宛大使，也要求立陶宛宣布召回駐中國大使。民進黨立法院黨團指出，中國的反制動作，是在霸凌、威脅、施壓立陶宛政府，國際社會已對此採取批判態度。

民進黨立法院黨團書記長羅致政說，在中國施壓後，立陶宛外交部正式表示，不會受任何國家威脅影響台灣關係，該國國會議員也說對這決定不會感到抱歉，歐盟也認為並無不妥，同時也看到美國國務院發言人支持台灣跟盟友之間發展互惠關係，美國聯邦參議員魯比歐也譴責中國用外交各種手段霸凌手段，美國眾議院台灣連線共同主席迪馬里也說民主國家有權在不受中國共產黨霸凌下彼此往來合作，

羅致政說，台灣從不會從事零和競賽，逼迫第三國跟中國做出選擇，但偏偏中國會逼迫第三國選擇，這已違背了國際社會共同期待，任何國家都有全力推動雙邊關係，要求中國不要進行零和競賽。

民進黨立委陳亭妃說，雖然現在中國已經將大使撤出，可是美國國務院也站出來力挺立陶宛，希望有更多的國家，站出來力挺立陶宛，因為這種力挺的力量，除了是壓制中國這種惡霸的行為，也等於是力挺台灣走出正常國家的一條路。尤其台灣正名，從東奧到現在，這種力量愈來愈強大，希望世界各國有更多的力量來力挺立陶宛、力挺台灣，讓台灣能夠成為正常國家。