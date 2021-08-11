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江啟臣批蘇貞昌不顧人民死活 啟動發現金要疫苗宣傳車

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
國民黨上午舉行「為人民請命！『發現金、要疫苗』宣傳車上路」記者會。記者劉宛琳／攝影
國民黨上午舉行「為人民請命！『發現金、要疫苗』宣傳車上路」記者會。記者劉宛琳／攝影

疫情爆發3個月，國民黨控訴蔡政府疫苗採購不足、紓困方案不力，上午啟動由國民黨革實院規劃發起的「發現金、要疫苗」宣傳車活動，以大型LED螢幕播放台灣人需要疫苗、發現金的影片，透過宣傳車繞行市區、行經行政院的方式，大聲吶喊人民的訴求。國民黨主席江啟臣說：「蘇貞昌不顧人民死活堅持五倍券，蔡總統要全民當高端白老鼠，我們發起街頭宣講，要蔡蘇聽到人民的聲音」。

國民黨上午舉行「為人民請命！『發現金、要疫苗』宣傳車上路」記者會。江啟臣、秘書長李乾龍、立院黨團總召費鴻泰、書記長陳玉珍、首席副書記長萬美玲、革實院院長羅智強、文傳會主委王育敏、立委李德維、溫玉霞、林德福、林奕華、陳以信、葉毓蘭及中常委、縣市議會代表等共同參與，為台灣人民向蔡政府請命，提出紓困發現金、防疫要疫苗的訴求。

江啟臣表示，國民黨推出這輛「變形金剛」多功能宣傳車，要向社會、執政黨宣告在野監督、街頭戰鬥的決心。民進黨執政5年多，政策都是一意孤行，國會多數暴力，國民黨要透過這次街頭宣傳讓人民聽到在野監督，讓人民看到國民黨監督、執政黨的蠻橫。

江啟臣說，疫情爆發以來，人民沒疫苗、沒紓困，此時此刻聽到蔡英文總統、行政院長蘇貞昌開會討論五倍券，但國民黨一路來的訴求都是發現金，尤其這3個月疫情失業率飆高，人民三餐不知道在哪，連執政黨立委都說要發現金，但蘇貞昌不斷拒絕就，蘇貞昌就是不顧人民死活。

在疫苗議題上，江啟臣表示，國民黨在立法院要求要國際疫苗，卻被執政黨表決封殺，國民黨在6月結合4縣市發起買bnt疫苗，衛福部長陳時中還說疫苗夠了，「結果呢，現在又不夠了！」 一下怪地方打太慢，現在又說沒疫苗。

江啟臣要民進黨執政官員看看韓國，他們的政府為了莫德納沒辦法準時到，還組團到美國抗議，結果台灣的疫苗，別人送的比自己買得多，蔡總統有去尋求幫忙嗎？蔡政府一路幫高端這個沒經過三期試驗的疫苗，要全民當白老鼠，因此國民黨發起街頭宣講，要蔡、蘇聽到人民的。

此外，媒體詢問江啟臣呼應醫師蘇偉碩願當高端撤銷EUA公投發起人，江啟臣表示，因為高端EUA過程不公開透明，因此他響應民間人士提案，撤銷高度緊急授權。他也呼籲民眾響應和支持這項公投，因為蔡政府透過行政掌握立法，人民只能透過直接民權的公投案來反制。

疫苗 國民黨 江啟臣

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