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影／高雄救災朱立倫來選舉 陳其邁隔空批「遺憾」

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄市長陳其邁今天受訪時說，他對於昨天朱立倫來綁樁腳的舉動感到遺憾。記者徐白櫻／攝影
高雄市長陳其邁今天受訪時說，他對於昨天朱立倫來綁樁腳的舉動感到遺憾。記者徐白櫻／攝影

國民黨即將改選黨主席，新北市前市長朱立倫昨天拜會高雄市議會尋求黨籍議員支持。陳其邁表示，朱主席為選舉來高雄綁樁腳，選在高雄救災的時候來，「我覺得比較遺憾」，此時應該不分藍綠救災，才是比較大氣的作法。

有意參選國民黨下屆黨主席的朱立倫，昨在前立委黃昭順陪同下拜會高市議會，議長曾麗燕等13名藍營議員會談。

高雄市長陳其邁今早參加高市議會總質詢議程，媒體問及陳其邁對於昨天朱立倫來訪的感受為何。陳其邁說，桃源區發生橋梁斷裂，他非常擔心，昨天直升機來回飛兩次才進得去，朱主席選舉來綁柱仔腳（台語，樁腳之意）是在高雄救災時來，「我覺得比較遺憾」。

陳其邁說，若真的關心高雄的話，應該在高雄還有災情的時候，大家都能夠拋棄政黨成見、偕同救災，在有災情的時候還是要大家不分藍綠，會是比較大器的作法。

陳其邁 朱立倫

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